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Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

12.01.2021 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов. 

Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Поддерживать на должном уровне и повышать качество продукции – еще одна важная задача для всех белорусских производителей, подчеркнул Александр Лукашенко. Затронул Президент и тему недавних санкций Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать ответ на несправедливые ограничения на уровне правительства. Реакция, подчеркнул Александр Лукашенко, должна быть «симметричной».

Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. У нас, по-моему, под три тысячи иностранных предприятий работает в Беларуси – мелких, средних, крупных. Они должны понимать: у нас хорошо с ними – хорошо этим предприятиям. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.

Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»

Президент поручил проработать возможность оказания поддержки предприятиям, которые попали под необоснованные ограничения, подумать над вопросами импортозамещения и локализации производств.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Назаров, Петр Пархомчик

 
 
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Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер...
 
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