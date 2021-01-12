Глава МИД Украины поставил Лукашенко на место

"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными...





Он (Лукашенко - ИФ) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.





Как сообщалось, на днях Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной.



