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Глава МИД Украины поставил Лукашенко на место
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным главой государства
"Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными...
Он (Лукашенко - ИФ) - известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией", - сказал Кулеба в эфире телеканала "1+1" во вторник.
Как сообщалось, на днях Лукашенко заявил, что "не держит зла" на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной.
"Я бы косо на него (Зеленского – ИФ) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", - цитирует Лукашенко
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о недопустимости поучительного тона в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны Александра...
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