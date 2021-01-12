Наперекор прогнозам: доллар еще подорожал

Курс доллара подрос лишь на 0,0011 BYN до 2,5798 BYN/USD. Доллар дорожает второй раз, а до этого он находился на минимуме за три недели.





Курс евро снизился всего на 0,0017 BYN до 3,1380 BYN/EUR — минимума за 21 день.





Евро дешевеет уже третий день. За это время его курс обвалился на 0,0323 BYN, а до этого стоимость евро была на абсолютном максимуме.





Курс российского рубля вырос на 0,0105 BYN до 3,4750 BYN/100 RUB.





Семь последних торговых сессий курс российской валюты меняет направление на противоположное — то растёт, то падает.