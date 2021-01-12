Соболенко вышла в третий финал подряд

Белоруска одержала 14-ю победу подряд – для нее это самая длинная беспроигрышная серия в профессиональной карьере. В 2015-м она выиграла 13 матчей подряд на турнирах ITF, когда еще не входила в топ-500.





Таким образом, уроженка Минска вышла в финал на третьем турнире подряд – в концовке прошлого сезона она играла за титул в Остраве и Линце и оба раза победила.





Всего для Соболенко это будет 13-й финал WTA в карьере. В предыдущих у нее восемь побед.





Соперницей Соболенко станет победительница другого полуфинала: Вероника Кудерметова-Марта Костюк.



