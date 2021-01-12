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Соболенко вышла в третий финал подряд

12.01.2021 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятая ракетка мира Арина Соболенко в Абу-Даби за 61 минуту обыграла Марию Саккари (6:3, 6:2).

Белоруска одержала 14-ю победу подряд – для нее это самая длинная беспроигрышная серия в профессиональной карьере. В 2015-м она выиграла 13 матчей подряд на турнирах ITF, когда еще не входила в топ-500.

Таким образом, уроженка Минска вышла в финал на третьем турнире подряд – в концовке прошлого сезона она играла за титул в Остраве и Линце и оба раза победила.

Всего для Соболенко это будет 13-й финал WTA в карьере. В предыдущих у нее восемь побед.

Соперницей Соболенко станет победительница другого полуфинала: Вероника Кудерметова-Марта Костюк.
 
Теги: Минск
 
 
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко в Абу-Даби за 61 минуту обыграла Марию Саккари (6:3, 6:2).
 
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