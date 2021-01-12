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За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

12.01.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исследования белорусских ученых глазами журналистов СТВ. Академия наук выбрала лучшие материалы в СМИ о научных достижениях 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

Среди победителей и наши коллеги: Кристина Федорович и Илона Волынец. Их работы победили в номинации «Лучший сюжет на телевидении» и «Лучшее представление в сети Интернет».

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

Это уже 11-й по счету конкурс НАН Беларуси. Ежегодно он вызывает большой интерес среди авторов. В этот раз было заявлено более ста материалов со всей страны.

За лучшее освещение научных достижений. Репортёры СТВ стали победителями конкурса НАН Беларуси

Наш телеканал всегда активно следит за успехами отечественных ученых. Репортеры СТВ не пропускают ни одной научной презентации и всегда одними из первых рассказывают телезрителям об исследованиях и разработках.

Люди в материале: Кристина Федорович, Илона Волынец

 
 
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Новости Беларуси. Исследования белорусских ученых глазами журналистов СТВ. Академия наук выбрала лучшие материалы в СМИ о научных достижениях 2020 года, сообщили в...
 
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