В Германии полицейские задержали дальнобойщика из Беларуси с 2,35 промилле

Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вечером 11 января. В полицию поступило сообщение о том, что две фуры блокируют движение на съезде с трассы А61 на трассу А60. Прибывший патруль установил, что 37-летний поляк, управлявший одной из фур, увидел, как грузовик едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Он решил, что водитель пьян и вызвал полицию, предварительно заблокировав движение.

Водитель второй фуры — 40-летний белорус — действительно оказался пьян. Освидетельствование показало около 2,35 промилле алкоголя.