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В Германии полицейские задержали дальнобойщика из Беларуси с 2,35 промилле
Источник материала: Tut.by
В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом
Инцидент произошел вечером 11 января. В полицию поступило сообщение о том, что две фуры блокируют движение на съезде с трассы А61 на трассу А60. Прибывший патруль установил, что 37-летний поляк, управлявший одной из фур, увидел, как грузовик едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Он решил, что водитель пьян и вызвал полицию, предварительно заблокировав движение.
Водитель второй фуры — 40-летний белорус — действительно оказался пьян. Освидетельствование показало около 2,35 промилле алкоголя.
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37-летний поляк увидел, как грузовик едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Он решил, что водитель пьян и вызвал полицию, предварительно заблокировав движение.
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