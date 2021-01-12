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В Германии полицейские задержали дальнобойщика из Беларуси с 2,35 промилле

12.01.2021 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел вечером 11 января. В полицию поступило сообщение о том, что две фуры блокируют движение на съезде с трассы А61 на трассу А60. Прибывший патруль установил, что 37-летний поляк, управлявший одной из фур, увидел, как грузовик едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Он решил, что водитель пьян и вызвал полицию, предварительно заблокировав движение.

Водитель второй фуры — 40-летний белорус — действительно оказался пьян. Освидетельствование показало около 2,35 промилле алкоголя.

 
 
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37-летний поляк увидел, как грузовик едет по трассе, виляя из стороны в сторону. Он решил, что водитель пьян и вызвал полицию, предварительно заблокировав движение.
 
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