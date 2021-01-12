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Кроссоверы Renault Arkana и Kaptur преодолели 2700 км в условиях экстремального холода

12.01.2021 14:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Renault Kaptur и купе-кроссовер Arkana с 150-сильным турбодвигателем TCe, вариатором X-Tronic и полным приводом приняли участие в «Большом северном приключении». В течение недели участники экспедиции проехали более 2700 км по маршруту Якутск — Хандыга — Оймякон — Томтор — Усть-Нера — Кадыкчан — Сусуман — Магадан.


Путешествие проходило в суровых зимних условиях при температурах от -37 до -58 °C. Экспедиция побывала на одной из самых холодных точек планеты — метеостанции «Полюс холода» в Оймяконе. Новый силовой агрегат объемом 1,3 л прекрасно показал себя в условиях постоянной эксплуатации при экстремально низких температурах. Кроссоверы преодолели ледовые переправы через Лену, заснеженные дороги и сопки с перепадом высот до 1200 м над уровнем моря. Все автомобили заправлялись на местных АЗС.


Система дистанционного запуска двигателя на кроссоверах позволяет программировать несколько циклов прогрева при температуре ниже -20 °C, Kaptur и Arkana без проблем самостоятельно справились с холодным запуском после 8 часов на морозе -52 °C. Список зимних опций у моделей включает подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.


Турбированный двигатель TCe 150 впервые стал устанавливаться на купе-кроссовер Arkana летом 2019 года, а затем и на обновленный Kaptur. За полтора года в России было продано более 16 тысяч автомобилей с новым силовым агрегатом.

 
 
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Renault Kaptur и купе-кроссовер Arkana со 150-сильным турбодвигателем TCe, вариатором X-Tronic и полным приводом приняли участие в «Большом северном приключении».
 
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