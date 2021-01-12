В столице снова заговорили об IMAX-кинотеатре. Где его обещают на этот раз

Источник материала: Tut.by

В столице снова заговорили об IMAX-кинотеатре, которого в нашей стране все еще нет. На этот раз его обещают в новом торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», который строится в границах ул. Толстого — Рабкоровской — Вокзальной — Дружной. Об этом со ссылкой на главу администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского пишет агентство «Минск-Новости» .



Кинотеатр IMAX в США. Снимок использован в качестве иллюстрации Фото: amazonaws.com.

По словам главы района, IMAX-кинотеатр разместится на третьем этаже нового комплекса. На первом этаже будут супермаркет, аптека, оптика, ювелирные магазины, салоны сотовых операторов и т. д. Второй этаж будет отдан для fashion-ритейла. На третьем этаже кроме кинотеатра IMAX будет зона с товарами для детей, ресторан и многоуровневый паркинг. Общая площадь комплекса составит около 49 тыс. м2. Строительно-монтажные работы в комплексе планируют завершить в 2021 году.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет то и дело идут разговоры об открытии первого IMAX-кинотеатра в стране. Сначала речь шла о том, что он будет размещаться в ТРЦ Palazzo на Тимирязева. Потом какое-то время информация об открытии IMAX была опубликована на сайте строящегося ТРЦ «Мега» в Каменной Горке. По последней информации , такой кинотеатр должен появиться в ТРЦ Green City возле метро «Каменная Горка».

Единственный приближенный к IMAX проект, который реально появился в Минске, это зал с обзором в 270° в кинотеатре VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall. Он открылся полтора года назад, мы писали об этом.

Что такое IMAX

IMAX — общее название для форматов съемки, обработки и показа фильмов. С их помощью изображение получается более ярким и контрастным, а фильм — зрелищным. Залы для IMAX заметно отличаются от стандартных кинозалов. Экран во всю стену там не просто больше обычного — его края выходят за границы поля зрения зрителей. При этом картинка заполняет весь экран от потолка до пола: так изображение получается на 26% больше, чем в стандартных кинозалах.

Еще одна особенность IMAX — звук, который тоже является частью технологии. Динамики там установлены по всему кинозалу на равном расстоянии друг от друга, чтобы получить объемное звучание. Благодаря этому уровень громкости одинаковый, где бы вы ни сидели.