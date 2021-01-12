«Сам себя ненавижу». Судят водителя, который пьяным насмерть сбил детей, отсидел, выпил - и снова насмерть сбил

Источник материала: Tut.by

В Гомеле начался суд над 46-летним Владимиром Гончаровым, который летом сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов — девушка от полученных травм умерла на месте. И это не первое смертельное ДТП мужчины.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, трагедия произошла 18 июля прошлого года недалеко от аэропорта Гомель. Гончаров на своих «жигулях» съехал на правую обочину и там сбил 16-летних велосипедистов Кристину и Артема. Девушку отбросило на проезжую часть дороги, где на нее наехал другой автомобиль — Alfa Romeo. От полученных травм она умерла на месте. Парня с травмами доставили в больницу. Позже экспертиза установила: Гончаров был пьян и превысил скорость.





Позже стало известно, что несколько лет назад Гончаров уже отсидел за аналогичное ДТП. В октябре 2008 года он, пьяный и без прав, въехал в Ветке в компанию детей — тогда погибли два мальчика, 10 и 13 лет. При этом водитель даже не остановился: оставил детей умирать на асфальте, приехал домой и лег спать.

Гончарова тогда приговорили к семи годам лишения свободы (это максимальное было наказание).

Мужчина отсидел, вышел — и снова сел пьяным за руль.

Об обвиняемом известно, что он женат, от первого брака есть несовершеннолетние дети, до случившегося работал водителем на Добрушской бумажной фабрике. В тот вечер выпил, повздорил с женой, схватил ключи и уехал. Накатавшись по Гомелю и окрестностям, возвращался домой в Добруш — и уже на выезде из города совершил ДТП.





— Стал обгонять Alfa Romeo, но в этот момент с панели упал телефон. Я видел велосипедистов, но когда поднимал телефон, повел руль и уехал на обочину, поднял голову и увидел препятствие, крутанул руль влево и кого-то задел. Остановился на встречной полосе и понял, что что-то произошло непоправимое. Вышел и увидел, что под Alfa Romeo лежит человек, — вспоминает подробности Гончаров.

После в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя.

Вину он признает полностью.

«Прощения просить? Меня все равно никогда не простят»

На перечисление травм погибшей у прокурора уходит несколько минут, в зале слышатся всхлипывания родных. В суде находится и второй потерпевший — друг девушки, одиннадцатиклассник Артем. Из-за полученных травм и шока сам момент наезда парень не помнит.

— В чем была необходимость садиться пьяным за руль? — интересуется у обвиняемого прокурор.

— После ссоры с женой, на нервах был.

— Вас судимость предыдущая ничему не научила?

— Научила. Наверное, не до конца.

— Когда Alfa Romeo обгоняли, нарушали правила? — уточняет гособвинитель.

— Пересекал двойную сплошную, — признается Гончаров.

— С какой скоростью ехали?

— Около 90 км/ч (по данным следствия, Гончаров двигался со скоростью 96 км/ч).

— Какие выводы сделали сейчас?

— Когда выпиваешь, нельзя вообще подходить к машине. И отвлекаться при движении нельзя.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Адвокат Гончарова поинтересовалась у него, как он сам относится к содеянному.

— Очень плохо. Сам себя ненавижу. Жалею, что я в это дерево не въехал, — ответил обвиняемый.

— Может, у вас есть какие-то слова для родных?

— У меня слова, конечно, есть. Но прощения просить… Меня все равно никогда не простят. Ребенка не вернешь.

Следующее судебное заседание состоится 1 февраля.