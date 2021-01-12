«Еще год назад на бизнес смотрели, как на источник роста, сегодня частники воспринимаются как буржуйчики»

У белорусских компаний резко сократился горизонт планирования из-за политического кризиса и последствий пандемии. Такая оценка приводится в аналитическом бюллетене Business & Economic Review (совместный информационный продукт BEROC, Исследовательского центра ИПМ и Бизнес-школы ИПМ).





Комментируя итоги 2020 года, экономист Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова отметила, что он оказался довольно драматичным для бизнеса.

«Первым серьезным ударом стала пандемия COVID-19 : из-за того, что Европа ушла в локдаун, спрос на белорусские товары на внешних рынках сузился. Весной началось падение спроса и на внутреннем рынке. Бизнесу в этой ситуации была необходима поддержка от государства, однако оно не только ее не оказывало, но еще и принимало такие решения, как введение регулирования цен», — напомнила Акулова.

Политический кризис спровоцировал новые проблемы для частного сектора, добавила она.

«Если весной ситуация с курсом белорусского рубля была более-менее стабильной и доверие населения к экономической политике и национальной валюте сохранялось, то сейчас ситуация поменялась радикальным образом. В результате изменилось потребительское поведение», — отметила Акулова.

Результаты опроса бизнеса показывают, что в связи с перечисленными событиями у частных компаний резко уменьшился горизонт планирования, констатировала эксперт.

«Раньше они могли строить планы на год вперед, теперь на считанные недели, в лучшем случае — на два-три месяца. В такой ситуации сложно думать о расширении и реализации инвестиционных проектов. На поиск внешнего финансирования влияет и имидж страны: сейчас инвесторы, за редким исключением, не будут вкладывать деньги в Беларусь. В этой ситуации сложно задумываться об инновациях или о покупке нового оборудования», — полагает Акулова.

По ее мнению, происходит изменение отношения государства к частному бизнесу.

«Еще год назад он воспринимался как источник роста и рабочих мест, сегодня ставка вновь делается на увеличение госсектора, а частные компании воспринимаются как буржуйчики, которые только и хотят набить карманы», — считает экономист.

Несмотря на сложные условия, опросы бизнеса свидетельствуют, что пока большинство компаний не задумываются о релокации.

«В нашем опросе мы задавали вопрос, какие шаги совершают предприниматели в связи с кризисом сегодня. Пока, судя по нашему опросу, о релокации говорят 1,5% компаний. Что будет дальше, сложно сказать. Но даже если не говорить о релокации, одной из основных проблем для бизнеса является отток из страны квалифицированных кадров… А отъезд студентов, которые являются потенциальной рабочей силой для бизнеса, создаст дополнительные проблемы в будущем», — резюмировала Мария Акулова.

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