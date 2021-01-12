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«Еще год назад на бизнес смотрели, как на источник роста, сегодня частники воспринимаются как буржуйчики»
Источник материала: Навiны
У белорусских компаний резко сократился горизонт планирования из-за политического кризиса и последствий пандемии. Такая оценка приводится в аналитическом бюллетене Business & Economic Review (совместный информационный продукт BEROC, Исследовательского центра ИПМ и Бизнес-школы ИПМ).
Комментируя итоги 2020 года, экономист Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова отметила, что он оказался довольно драматичным для бизнеса.
«Первым серьезным ударом стала пандемия
Политический кризис спровоцировал новые проблемы для частного сектора, добавила она.
«Если весной ситуация с курсом белорусского рубля была более-менее стабильной и доверие населения к экономической политике и национальной валюте сохранялось, то сейчас ситуация поменялась радикальным образом. В результате изменилось потребительское поведение», — отметила Акулова.
Результаты опроса бизнеса показывают, что в связи с перечисленными событиями у частных компаний резко уменьшился горизонт планирования, констатировала эксперт.
«Раньше они могли строить планы на год вперед, теперь на считанные недели, в лучшем случае — на два-три месяца. В такой ситуации сложно думать о расширении и реализации инвестиционных проектов. На поиск внешнего финансирования влияет и имидж страны: сейчас инвесторы, за редким исключением, не будут вкладывать деньги в Беларусь. В этой ситуации сложно задумываться об инновациях или о покупке нового оборудования», — полагает Акулова.
По ее мнению, происходит изменение отношения государства к частному бизнесу.
«Еще год назад он воспринимался как источник роста и рабочих мест, сегодня ставка вновь делается на увеличение госсектора, а частные компании воспринимаются как буржуйчики, которые только и хотят набить карманы», — считает экономист.
Несмотря на сложные условия, опросы бизнеса свидетельствуют, что пока большинство компаний не задумываются о релокации.
«В нашем опросе мы задавали вопрос, какие шаги совершают предприниматели в связи с кризисом сегодня. Пока, судя по нашему опросу, о релокации говорят 1,5% компаний. Что будет дальше, сложно сказать. Но даже если не говорить о релокации, одной из основных проблем для бизнеса является отток из страны квалифицированных кадров… А отъезд студентов, которые являются потенциальной рабочей силой для бизнеса, создаст дополнительные проблемы в будущем», — резюмировала Мария Акулова.
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«Еще год назад на бизнес смотрели, как на источник роста, сегодня частники воспринимаются как буржуйчики»
У белорусских компаний резко сократился горизонт планирования из-за политического кризиса и последствий пандемии.
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