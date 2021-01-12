В Беларуси подорожают лекарства. Потому что государству нужны деньги

В аптеках Беларуси готовятся к повышению цен. Подорожают не только импортные, но и отечественные лекарства.



Фото yandex.by

С начала этого года белорусские власти отменили льготу по налогу на добавленную стоимость на большинство товаров, которые продаются в аптеках. Речь идет о лекарствах, некоторых медицинских изделиях и детских товарах.

Раньше завозить все лекарственные средства в Беларусь можно было без уплаты НДС. Нулевая ставка действовала также для некоторых медицинских изделий. Например, контактных линз, растворов для хранения контактных линз, дезинфицирующих средств, защитных костюмов, медицинских перчаток, ваты, тростей для инвалидов и других изделий.

С 1 января ставка НДС для этих товаров составляет 10%. На некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС повышена с 10% до 20%. Например, на детские пеленки и подгузники.

В Министерстве финансов Naviny.by объяснили, что все дополнительные налоговые меры были приняты для консолидации доходов бюджета и выполнения социальных стандартов в этом году.

Аптеки готовятся к повышению цен с 1 февраля. В течение января закон разрешает распродать товары, закупленные до нового года, без применения НДС.

«По сути, мы имеем право применять НДС в ценообразовании с 1 января, но мы рассчитываем, что текущих остатков поставок, которые были осуществлены до нового года, будет достаточно, чтобы обеспечить население товарами по старым ценам. С 1 февраля наша сеть произведет переоценку товаров с учетом изменения ставки НДС на лекарственные средства, некоторые медицинские изделия и часть детского аптечного ассортимента», — рассказали Naviny.by в пресс-службе холдинга «Аптека групп» (бренды ADEL и «Добрыя лекі»).

Причем, как объяснили участники рынка, в аптеках подорожают не только импортные, но и белорусские лекарства, а также медицинские изделия.

С начала года отменена налоговая льгота на ввоз сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов, которые используются для производства лекарственных средств и медицинских изделий. Раньше эти категории были освобождены от уплаты НДС, сейчас же ставка составляет 10%.

«Лекарства подорожают на размер НДС. Подорожают и импортные, и местные лекарства, потому что они готовятся из импортного сырья», — отметила в комментарии для Naviny.by исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей AIPM Беларусь Наталья Макеева.

Как рассказала фармацевт одной из минских аптек, в этом году их сеть пока получает товары по старым ценам: «А вот февральские поставки уже пойдут по новым». За счет применения торговой надбавки лекарства могут подорожать больше, чем на 10%.

«Мы получаем товар ежедневно. Никаких повышений на сегодняшний день нет. С февраля подорожает всё. Это точно и факт. На примере БАДа нам показали, что если сегодня он стоит 44 рубля, то в феврале будет стоить 67 рублей», — рассказала собеседница Naviny.by.