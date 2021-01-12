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«За ратную доблесть и верность президенту». Новая работа от Владимира Цеслера
Источник материала: Навiны
Одна из новых работ белорусского художника Владимира Цеслера носит название «За ратную доблесть и верность президенту».
Иллюстрация опубликована на странице мастера в соцсети.
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Одна из новых работ белорусского художника Владимира Цеслера носит название «За ратную доблесть и верность президенту».
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