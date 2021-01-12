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Доллар может резко подорожать уже к концу недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Многие аналитики утверждают — то, что США давно не вводили новых санкций против России (которые будут бить по курсу российского рубля) зависит не от самой РФ. Она как раз дает достаточно много поводов для ввода новых санкций. Просто в США сейчас заняты перевыборами президента, и там не до таких глупостей, как ограничения против других стран.
А вот когда Байден вступит в должность и «расправит крылья», новые санкции последуют незамедлительно. Ведь по мнению партии демократов, к которой принадлежит и сам Байден, РФ стоит за многими негативными событиями в США. В том числе, за штурмом Капитолия сторонниками Трампа.
Так что уже через несколько недель можно ждать нового рывка курсов доллара и евро вверх.
Пока же курс доллара в России будет колебаться в пределах 73-76 RUB за 1 единицу американской валюты. Например, 12 января доллар на Московской бирже подешевел на 24,94 копейки, до 74,2663 RUB.
Однако к концу этой недели закончится влияние на курсы валют со стороны крупных российских экспортеров, которые пока что сливают иностранные денежные знаки, полученные во время новогодних каникул. А это помогает курсам доллара и евро немного снижаться.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 января 2021-го года выглядят следующим образом:
курс доллара подрос на 0,0011 (+0,04%), до 2,5798 белорусского рубля;
евро упал на 0,0017 (-0,05%), до 3,1380 белорусского рубля;
российский рубль стал дороже на 0,0105 (+0,30%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4750 белорусского рубля, за сотню.
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Когда Байден вступит в должность и «расправит крылья», новые санкции последуют незамедлительно.
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