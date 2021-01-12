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Канадская пара боится ездить на своем Mercedes S-Class

12.01.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Три года назад Датонг Янг и Гуифанг Хуо из Ванкувера купили в салоне Mercedes S-Class. Они заплатили за машину 160 тысяч долларов, а сейчас судятся с местным дилером. Пара боится ездить на этой машине из-за неисправности, вылезшей три года назад.

При пробеге 6500 километров у представительского седана заклинил руль. Прямо на ходу. Проблема быстро самоустранилась, и дилер не нашел никаких неисправностей. Любопытно, что концерн Dailmer отзывал Mercedes W222 в США и Канаде из-за проблем с рулевым управлением. В отзывную кампанию тогда попали седаны, выпущенные с 2015 по 2019 год. Но дилер, который продал и обслуживал W222 пары из Ванкувера, не сообщил владельцам об отзыве и не выполнил обязательства. По информации VancouverSun, в автоцентре Датонгу и Гуифанг предложили «либо продолжать кататься на автомобиле, либо продать его».

Янг, официально являющийся покупателем машины, сказал журналистам, что боится водить свой Mercedes, но и продавать тоже не хочет, т. к. перекинет потенциальные проблемы на новых владельцев. В 2019-м он обратился в штаб-квартиру Mercedes в Германии, и там ему подтвердили, что его W222 в списке отзывных. Между тем на канадского импортера немцы никак не повлияли. Разбирательства ведутся до сих пор — дело направлено в суд.

Почти три года автомобиль стоит в гараже, хотя, по мнению канадского дилера, технически у машины нет актуальных проблем. Датонг Янг, в свою очередь, боится садиться за руль, так как ездит преимущественно по скоростным трассам и «не хочет рисковать жизнью».

Справочно: сервисная кампания по отзыву Mercedes W222 проводилась из-за перегрева транзистора рулевой колонки, что вызывало проблемы с усилителем.

 
 
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Три года назад Датонг Янг и Гуифанг Хуо из Ванкувера купили в салоне Mercedes S-Class. Они заплатили за машину 160 тысяч долларов, а сейчас судятся с местным дилером. Пара...
 
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