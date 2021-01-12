Бросавшего камни в силовиков и их машины парня будут судить по двум статьям УК (видео)

Источник материала: Onliner

«Совместно с иными участниками массовых мероприятий бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники МВД, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В результате таких противоправных действий было повреждено три автомобиля, в том числе спецтранспорт, что повлекло за собой причинение ущерба на 370 рублей». Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Жлобинского района направлено в суд.

Молодому человеку инкриминируют: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций; угроза применения насилия и насилие в отношении сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК РБ). В прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, дело направили в суд.

Сейчас парень остается под стражей. Его задержали на парковке, когда он находился за рулем машины, уже в холодный период года. Задержание было зафиксировано на камеру.

В деле указано: «К. с 9 по 11 августа 2020 года, в вечернее и ночное время, совместно с иными гражданами на центральных улицах Жлобина в ходе несанкционированных массовых мероприятий отказался от исполнения законных требований представителей власти. Двигался в составе группы лиц по проезжей части в „сцепке“, что привело к изменению маршрутов движения рейсовых автобусов. Применил насилие к сотрудникам милиции — нанес удары ногами и руками по их защитному обмундированию и щитам, а также бросил в них камни, бутылки и другие предметы. Также бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники ОВД».

Обстоятельства, указанные в сообщении Генпрокуратуры, схожи с описанием другого дела. Еще в конце августа в Жлобине задержали 19-летнего юношу. Компания, в которой он находился, снимала происходящее 9—11 августа в городе на мобильные телефоны и размещала в интернете.

В качестве иллюстрации к тому случаю использовались фото побитых стекол в машинах силовиков.











