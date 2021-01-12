ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бросавшего камни в силовиков и их машины парня будут судить по двум статьям УК (видео)

12.01.2021 14:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Совместно с иными участниками массовых мероприятий бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники МВД, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В результате таких противоправных действий было повреждено три автомобиля, в том числе спецтранспорт, что повлекло за собой причинение ущерба на 370 рублей». Уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Жлобинского района направлено в суд.

Молодому человеку инкриминируют: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций; угроза применения насилия и насилие в отношении сотрудников ОВД (ч. 1 ст. 342 и ст. 364 УК РБ). В прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, дело направили в суд.

Сейчас парень остается под стражей. Его задержали на парковке, когда он находился за рулем машины, уже в холодный период года. Задержание было зафиксировано на камеру.

В деле указано: «К. с 9 по 11 августа 2020 года, в вечернее и ночное время, совместно с иными гражданами на центральных улицах Жлобина в ходе несанкционированных массовых мероприятий отказался от исполнения законных требований представителей власти. Двигался в составе группы лиц по проезжей части в „сцепке“, что привело к изменению маршрутов движения рейсовых автобусов. Применил насилие к сотрудникам милиции — нанес удары ногами и руками по их защитному обмундированию и щитам, а также бросил в них камни, бутылки и другие предметы. Также бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники ОВД».

Обстоятельства, указанные в сообщении Генпрокуратуры, схожи с описанием другого дела. Еще в конце августа в Жлобине задержали 19-летнего юношу. Компания, в которой он находился, снимала происходящее 9—11 августа в городе на мобильные телефоны и размещала в интернете.

В качестве иллюстрации к тому случаю использовались фото побитых стекол в машинах силовиков.

Бросавшего камни в силовиков и их машины парня будут судить по двум статьям УК (видео)

Бросавшего камни в силовиков и их машины парня будут судить по двум статьям УК (видео)

Бросавшего камни в силовиков и их машины парня будут судить по двум статьям УК (видео)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Совместно с иными участниками массовых мероприятий бросил камни в транспорт, в котором находились сотрудники МВД, — говорится в сообщении Генпрокуратуры. — В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Еще год назад на бизнес смотрели, как на источник роста, сегодня частники воспринимаются как буржуйчики»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by