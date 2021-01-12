В Литве с Нового года запретили курить на балконах многоэтажек. Многим этот запрет понравился

Источник материала: Onliner

С 2021 года в Литве вступил в силу закон, запрещающий курить на балконах (в том числе и своих) многоэтажных домов, если это мешает хотя бы одному его жителю. Судя по поступающей информации, новая норма пришлась по нраву многим литовским горожанам. Только в Вильнюсе за первую неделю почти в 30 жилых многоэтажках курение на балконах оказалось вне закона, сообщает Telegram-канал @rudelfi.

Соответствующие поправки к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями литовский Сейм принял еще 1 октября. В соответствии с ними с 2021 года в многоэтажных домах будет запрещено курение на балконах, террасах и лоджиях, если против этого выступает хотя бы один жилец. Согласно поправкам, собственник здания или квартиры или другой человек, использующий квартиру или здание, должны следить, чтобы табачный дым не попадал в соседние квартиры. В середине ноября новые нормы закона дополнили поправки к Кодексу об административных правонарушениях, установившие соответствующие штрафы. За курение на балконе в доме, где на это установлен запрет, грозит штраф от 30 до 60 евро. При повторном нарушении эта сумма удваивается.

Судя по комментариям инициаторов закона, предполагается, что он будет работать следующим образом. На первом этапе соседи (курящий и тот, кому курение мешает) должны будут договориться самостоятельно. Если это сделать не удалось, противник курения может написать соответствующее заявление в местный муниципалитет. Тот через администратора многоэтажки или ТСЖ проинформирует жильцов о введении запрета. Спустя 15 дней после появления на доме официального уведомления о запрете тот будет считаться действующим.

Далее, если противник курения (он обязан быть жильцом этого конкретного дома) будет видеть нарушение закона, он вправе обратиться в полицию. При этом ему придется предоставить доказательства нарушения, например фотографию или видеоролик.

Только за первую неделю действия новой нормы в литовские муниципалитеты поступило около 80 заявок на ее введение, из них половина в столице. В 28 вильнюсских многоэтажках процедура запрета уже запущена.