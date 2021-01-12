Василевич: «Значительно большим будет урон, нанесенный репутации Беларуси»

Источник материала: Салiдарнасць

Что может последовать за «симметричным ответом» белорусских властей?

Санкции Евросоюза, под которые попали несколько белорусских предприятий, Александр Лукашенко назвал «бандитскими» и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.

— Под угрозой могут оказаться все юрлица и ИП, работающие на экспорт в страны, в том числе предприятия с иностранными инвестициями, — отметила в экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. — Их работу могут заблокировать запретами и контролем, препятствующим нормальной деятельности.

Но привести это может лишь к усугублению изоляции власти и страны в целом.

Закономерным следствием этого станет подорожание валюты. Ну и многие белорусские бизнесмены покинут страну вместе с семьями и капиталами.





При этом специалист полагает, что эмоциональная реакция Лукашенко в отношении стран Запада обусловлена не только и даже не столько санкциями:

— Понятно, что наши бизнесмены и их иностранные партнеры понесут убытки сиюминутно, однако значительно большим будет урон, нанесенный репутации страны. Это приведет к отказу от сотрудничества с белорусским бизнесом в отдаленной перспективе.

Рискну предположить, что такая истерическая и вредоносная для бюджета и имиджа страны реакция Лукашенко вызвана не санкциями европейских государств и США, а возможным вынужденным отказом Фазеля проводить в Беларуси Чемпионат мира по хоккею.