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Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

12.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как обстоят дела у наших беглых протестующих: что они делают, как и кто им помогает, какая у всего этого цель? Ответы не только на эти вопросы можно найти в рубрике нашего коллеги Игоря Тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

На протяжении этой недели на телеканале ОНТ он вскрывает правду о так называемой белорусской оппозиции, приводя весьма убедительные факты отмывания денег и личной заинтересованности некоторых невероятных функционеров.

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

11 января в дебютном материале, посвященном тем, кто поверил в идеалы «Страны для жизни», а теперь оказался брошен, прозвучал фрагмент телефонного разговора двух представительниц штаба Тихановской, который пролил свет на то, куда же ушли деньги, собранные под ее бренд.

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

Новый цикл рубрики «Будет дополнено» на ОНТ. О чём рассказывает Игорь Тур?

Вечером 12 января тема будет продолжена. Зрителей ждут любопытные факты о роли еще одной персоны в финансировании белорусских протестов. Какую в действительности помощь оказали «жертвам режима» Фонды солидарности? И как отмывали деньги? Все подробности вечером в эфире ОНТ.

Люди в материале: Игорь Тур, Светлана Тихановская

 
 
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Новости Беларуси. Как обстоят дела у наших беглых протестующих: что они делают, как и кто им помогает, какая у всего этого цель? Ответы не только на эти вопросы можно...
 
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