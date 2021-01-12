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Илон Маск лишился звания самого богатого человека в мире

12.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился первого места в рейтинге самых богатых людей планеты.

На прошлой неделе Маск стал самым богатым человеком планеты с состоянием в 185 миллиардов долларов - благодаря скачку цен на акции Tesla.

Согласно последним данным Forbes Real-Time, за понедельник Маск лишился 13,5 миллиардов долларов. Таким образом, его состояние составило 176,2 миллиардов долларов.

© AFP 2020 / ROBYN BECK
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На первое место в рейтинге журнала Forbes вышел основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал оценивается в 182,1 миллиарда долларов.

Причиной денежных потерь Маска стали акции Tesla, которые за понедельник подешевели на 7,8 процента и стали стоить 811,19 доллара каждая.

В то же время в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) Илон сохранил звание самого богатого человека. Здесь его состояние оценили в 194 миллиардов долларов, состояние Безоса — в 183 миллиарда.

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Теги: Минск
 
 
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Всего за один день основатель Tesla потерял 13,5 миллиарда долларов - его подвели акции компании, которые резко подешевели.
 
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