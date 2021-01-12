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Илон Маск лишился звания самого богатого человека в мире
12.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск лишился первого места в рейтинге самых богатых людей планеты.
На прошлой неделе Маск
Согласно последним данным Forbes Real-Time, за понедельник Маск лишился 13,5 миллиардов долларов. Таким образом, его состояние составило 176,2 миллиардов долларов.
© AFP 2020 / ROBYN BECK
На первое место в рейтинге журнала Forbes вышел основатель Amazon Джефф Безос, чей капитал оценивается в 182,1 миллиарда долларов.
Причиной денежных потерь Маска стали акции Tesla, которые за понедельник подешевели на 7,8 процента и стали стоить 811,19 доллара каждая.
В то же время в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) Илон сохранил звание самого богатого человека. Здесь его состояние оценили в 194 миллиардов долларов, состояние Безоса — в 183 миллиарда.
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Всего за один день основатель Tesla потерял 13,5 миллиарда долларов - его подвели акции компании, которые резко подешевели.
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