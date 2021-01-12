Сколько времени нужно, чтобы очистить от снега взлетную полосу?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв - Sputnik. Национальный аэропорт Минск показал, как справляется со снегом на взлетно-посадочной полосе.

За четыре дня снегопадов, с 6 по 9 января, с территории аэродрома вывезли около 34 тысяч кубометров снега. При этом техника расчистила в общей сложности площадь более чем в 130 гектаров.

Национальный аэропорт Минск © Photo : У техники свои особенности: она должна счищать снег, не повреждая покрытия взлетной полосы; очистка должна производиться максимально быстро

"Сейчас в аэропорту уделяется особое внимание очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов со стоянками для самолетов, а также обработке самих воздушных судов противообледенительными составами", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Уборку снега ведет спецтехника, которая используется только в аэропортах. Производительность таких машин выше, чем у тех, которые помогают в уборке снега коммунальным службам. Техника в аэропорту должна очищать снег, не повреждая покрытия полосы, и притом делать это максимально быстро.

Национальный аэропорт Минск © Photo : Снег вывозят на специально отведенные площадки для складирования

"Техника в Национальном аэропорту Минск способна убрать снег со взлетно-посадочной полосы всего за 20-25 минут", - обратили внимание в пресс-службе.

Во время снегопадов техника работает на полосе практически без остановки, так как уровень сцепления при взлете, посадке и рулении лайнера должен быть обеспечен в достаточной мере при любой погоде.