Не только математика и физика: по каким еще предметам изменили ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 янв – Sputnik. Республиканский институт контроля знаний опубликовал спецификацию ЦТ-2021. По всем предметам, кроме белорусского и русского языка, есть изменения, подтвердил Sputnik директор РИКЗ Юрий Миксюк.

Напомним, что тестирование состоит из частей А и В: в первой части нужно выбрать один или несколько правильных ответов из перечня предложенных; во второй – верный ответ следует найти и вписать в бланк самостоятельно.

Таким образом, в этом году в тестах по химии, биологии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), а также иностранному языку (английскому, немецкому, испанскому, французскому) заданий в части А станет меньше. Хорошо это или плохо, решать абитуриентам, но сделали это для того, чтобы свести к минимуму вероятность угадывания на тестировании.

По всем естественным предметам из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 задачи – теперь 16 вместо 12. Что касается теста по иностранному языку, то здесь вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В будет 18 задач, вместо 12 прежних. При этом время на прохождение испытаний не изменилось.

Первые новшества – в математике и физике

Как ранее писал Sputnik, первые изменения произошли в тестах по математике и физике . В ЦТ по этим предметам из части А убрали две задачи (теперь их 18 вместо 20), в часть В добавили две задачи (сейчас 14 вместо 12). Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только одним).

Что осталось без изменений

Без изменений остались лишь два предметных ЦТ – по русскому и белорусскому языкам.

В частях А по-прежнему остается 30 заданий, в комплексе В – 10. При этом в части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов.

В чем причина новшеств в ЦТ?

В этом году РИКЗ захотел свести "теорию вероятности" при выполнении тестов к минимуму, чтобы сделать ЦТ более справедливым для добросовестных абитуриентов.

"В предыдущие годы мы пытались проводить работу по увеличению "дестракторов" выбора в тестах, чтобы уменьшить вероятность случайных ответов. В этом году приняли решение сократить количество заданий в части А, которая предполагает простую попытку выбора без ущерба оценки знаний и полноты всей программы по учебному предмету", - отметил директор института Юрий Миксюк.

Таким образом, благодаря изменениям, короче станет и общая длина теста, поскольку уменьшение количества заданий в части А и увеличение задач в части В непропорционально. РИКЗ тем временем отмечает, что сложность тестов, несмотря на значительные изменения, сохранена, и абитуриентам нечего волноваться.

"Новую практику даже не ощутят добросовестные абитуриенты, для них ничего сложнее в тестах не станет", - уверяет Миксюк.

Что касается тестов по русскому и белорусскому языкам, в них практически все задания уже имеют множественный выбор правильного ответа (т.е. сделать нужно один и более ответов), и что-то менять в них не имеет смысла.

"Тесты по этим предметам уже много лет позволяют реализовывать подход к минимизации вероятности случайного угадывания ответов в части А, поэтому ничего нового в них делать не стали", - заявил глава РИКЗ.

Напомним, с января в стране начался второй этап репетиционного тестирования . Он продлится до конца февраля.

Читайте также:

Возможно ли поступление в белорусские вузы онлайн : Минобр пообещал подумать

: Минобр пообещал подумать В российские вузы можно будет поступить онлайн с этого года