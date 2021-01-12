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Не только математика и физика: по каким еще предметам изменили ЦТ
12.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв – Sputnik. Республиканский институт контроля знаний опубликовал спецификацию ЦТ-2021. По всем предметам, кроме белорусского и русского языка, есть изменения, подтвердил Sputnik директор РИКЗ Юрий Миксюк.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что тестирование состоит из частей А и В: в первой части нужно выбрать один или несколько правильных ответов из перечня предложенных; во второй – верный ответ следует найти и вписать в бланк самостоятельно.
Таким образом, в этом году в тестах по химии, биологии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), а также иностранному языку (английскому, немецкому, испанскому, французскому) заданий в части А станет меньше. Хорошо это или плохо, решать абитуриентам, но сделали это для того, чтобы свести к минимуму вероятность угадывания на тестировании.
По всем естественным предметам из части А убрали 10 заданий (раньше их было 38, сейчас – 28), а в часть В добавили 4 задачи – теперь 16 вместо 12. Что касается теста по иностранному языку, то здесь вместо 48 заданий в части А стало 30, а в части В будет 18 задач, вместо 12 прежних. При этом время на прохождение испытаний не изменилось.
Первые новшества – в математике и физике
Как ранее писал Sputnik, первые изменения произошли в
Что осталось без изменений
Без изменений остались лишь два предметных ЦТ – по русскому и белорусскому языкам.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В частях А по-прежнему остается 30 заданий, в комплексе В – 10. При этом в части А, как и раньше, может быть один или несколько верных ответов.
В чем причина новшеств в ЦТ?
В этом году РИКЗ захотел свести "теорию вероятности" при выполнении тестов к минимуму, чтобы сделать ЦТ более справедливым для добросовестных абитуриентов.
"В предыдущие годы мы пытались проводить работу по увеличению "дестракторов" выбора в тестах, чтобы уменьшить вероятность случайных ответов. В этом году приняли решение сократить количество заданий в части А, которая предполагает простую попытку выбора без ущерба оценки знаний и полноты всей программы по учебному предмету", - отметил директор института Юрий Миксюк.
Таким образом, благодаря изменениям, короче станет и общая длина теста, поскольку уменьшение количества заданий в части А и увеличение задач в части В непропорционально. РИКЗ тем временем отмечает, что сложность тестов, несмотря на значительные изменения, сохранена, и абитуриентам нечего волноваться.
"Новую практику даже не ощутят добросовестные абитуриенты, для них ничего сложнее в тестах не станет", - уверяет Миксюк.
Что касается тестов по русскому и белорусскому языкам, в них практически все задания уже имеют множественный выбор правильного ответа (т.е. сделать нужно один и более ответов), и что-то менять в них не имеет смысла.
"Тесты по этим предметам уже много лет позволяют реализовывать подход к минимизации вероятности случайного угадывания ответов в части А, поэтому ничего нового в них делать не стали", - заявил глава РИКЗ.
Напомним, с января в стране начался
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В этом году "теория вероятности" не сработает: тестирование, как уверяют в РИКЗ, станет более справедливым для добросовестных абитуриентов.
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