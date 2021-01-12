Водителя, ударившего врача в Бресте, уволили со школы

















Официально комментировать ситуацию в школе не стали. Но сотрудники говорят, что причиной увольнения действительно был инцидент в больнице. Хотя и состояние алкогольного опьянения работодателя тоже смутило. Пока нового водителя в школу не нашли.





Напомним, 5 января 55-летний бывший военный, будучи пьяным, упал на остановке и разбил лицо. Его заметили ОМОНовцы и вызвали скорую. Сопроводили до больницы. По дороге якобы медики и пациент разговорились о политике. Пьяному мужчине показалось, что врачи чем-то недовольны, и он этим возмутился.





А дальнейшие события медики запечатлели на камеру. Напомним, пациент матом ругает молодого врача, а потом бьёт его по лицу. Возможно, дебошир бы и дальше бы распускал руки, если бы его не увёл милиционер.





По словам мужчины, ему обработали лицо и отпустили домой. А на следующий день позвонил участковый. Бывший школьный водитель заявил, что ему стыдно за своё поведение, но политические взгляды менять он не будет.





Напомним, милиция сейчас проводит проверку по факту нападения на медика.