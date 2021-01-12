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Business Insider назвал угрозу авианосцам США со стороны России и Китая

12.01.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новые противокорабельные ракеты, которые испытывают Россия и Китай, ставят под угрозу превосходство авианосного флота США на море и вообще существование американских суперавианосцев. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на Business Insider.


Фото: wikimedia.org

Напомним, что ранее в августе 2020 года Китай поразил корабль-мишень (который на тот момент двигался) двумя баллистическими противокорабельными ракетами в Южно-Китайском море. До того, как попасть в цель, ракеты преодолели расстояние в несколько тысяч километров.

По словам профессора Пекинского университета, полковника в отставке Ван Сянсуя, испытания стали «ответом на провокацию» — за день до пуска ракет самолет-разведчик США U-2 залетел в воздушное пространство Китая, чтобы наблюдать за стрельбами корабельной артиллерии флота НОАК.

Россия же в декабре в третий раз провела испытательный пуск гиперзвукового «Циркона» в Белом море. Фрегат «Адмирал Горшков» выпустил ракету, на расстоянии в 360 километров боеприпас попал в цель, разогнавшись перед этим до восьми Махов.

Испытания нового оружия, в особенности гиперзвукового, свидетельствуют, что авианосцы США могут утратить былое превосходство, и само их нахождение в море небезопасно. Так заявил высокопоставленный представитель британских ВМС, чьи слова приводит Business Insider. Гиперзвуковые ракеты невозможно остановить, и без эффективной защиты от «Цирконов» авианосцам США придется оставаться вне зоны их досягаемости, то есть в сотнях километров от берега (что делает авиакрыло корабля довольно бесполезным, отметил источник).

 
 
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