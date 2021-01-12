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В витебском микрорайоне Медцентр открылся магазин низких цен

12.01.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В двухэтажном здании в микрорайоне Медцентр, возле областного клинического роддома № 2, после больших праздничных выходных открылся магазин низких цен «Караван цен», пишет «Витебский курьер news».


На первом этаже работает продуктовый отдел и «Табакерка», на втором — по обе стороны от лестницы — промтовары.

В продуктовом отделе представлены бакалея, консервация, хлебобулочные изделия, замороженная рыба, напитки и другие продукты. В отделе промтоваров — изделия из пластика, посуда, хозяйственные товары, игрушки и т.д.

Ассортимент «Каравана цен» похож на уже привычные жителям Витебска магазины Fix price и «Три цены». Цены на товары — примерно такие же, как и в этих торговых точках.

Вечером 11 января покупателей в новом магазине практически не было, а продавцы продолжали расставлять товар и развешивать ценники.

В микрорайоне «Медцентр» подобных магазинов нет. Но на остановке «Юг-7», которая находится в примерно в полукилометре, две похожих торговых точки.

 
Теги: Витебск
 
 
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На первом этаже работает продуктовый отдел и «Табакерка», на втором - по обе стороны от лестницы - промтовары.
 
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