В витебском микрорайоне Медцентр открылся магазин низких цен

Источник материала: Tut.by

В двухэтажном здании в микрорайоне Медцентр, возле областного клинического роддома № 2, после больших праздничных выходных открылся магазин низких цен «Караван цен», пишет «Витебский курьер news».





На первом этаже работает продуктовый отдел и «Табакерка», на втором — по обе стороны от лестницы — промтовары.

В продуктовом отделе представлены бакалея, консервация, хлебобулочные изделия, замороженная рыба, напитки и другие продукты. В отделе промтоваров — изделия из пластика, посуда, хозяйственные товары, игрушки и т.д.

Ассортимент «Каравана цен» похож на уже привычные жителям Витебска магазины Fix price и «Три цены». Цены на товары — примерно такие же, как и в этих торговых точках.

Вечером 11 января покупателей в новом магазине практически не было, а продавцы продолжали расставлять товар и развешивать ценники.

В микрорайоне «Медцентр» подобных магазинов нет. Но на остановке «Юг-7», которая находится в примерно в полукилометре, две похожих торговых точки.