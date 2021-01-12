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В Минске проходит бесплатная выставка о сахаре. Она называется «Чай вприкуску»

12.01.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сахар — один из самых популярных пищевых товаров. Но какая у него история, технология производства? Об этом можно узнать на бесплатной выставке «Чай вприкуску», которая проходит с 11 по 29 января в Республиканской научно-технической библиотеке. Вход — свободный.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Популярность сахара сложно переоценить, а в последние годы о нем говорят все больше. Вначале сахар изготавливали исключительно из сахарного тростника, в стеблях которого большое содержание сладкого сока, пригодного для получения этого продукта. Гораздо позже сахар научились добывать из сахарной свеклы. В настоящее время 40% от всего сахара в мире изготавливается из свеклы, а 60% — из сахарного тростника, приводят данные организаторы «Чая вприкуску».

На выставке представлены отечественные и зарубежные книги и периодические издания, который раскрывают историю и технологию производства сахара. Обещают, что также будут представлены редкие издания.

Выставка «Чай вприкуску»

Где: пр-т Победителей, 7. Республиканская научно-техническая библиотека (ком. 609)
Когда: по будням с 9.00 до 17.30
Сколько: бесплатно

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Теги: Минск
 
 
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Сахар - один из самых популярных пищевых товаров. Но какая у него история, технология производства? Об этом можно узнать на бесплатной выставке «Чай вприкуску».
 
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