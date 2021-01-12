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МИД Украины: высказывания Лукашенко все больше оторваны от реальности

12.01.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба указал на неуместность менторского тона со стороны Александра Лукашенко в высказываниях о президенте Владимире Зеленском.

МИД Украины: высказывания Лукашенко все больше оторваны от реальности
Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба Кабмина

Как заявил он в эфире «1+1», комментируя недавние заявления Лукашенко, «президента Украины нет смысла ничему учить, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и эти все менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными».

По словам министра, Лукашенко «известный персонаж», известный своими резонансными заявлениями, но «чем дальше, тем больше они оторваны от реальности вообще».

Кулеба также в очередной раз подчеркнул, что позиция Украины относительно Беларуси остается неизменной с начала политического кризиса в этой стране: «Мы были, есть и будем на стороне дружественного нам и очень близкого белорусского народа».

Как сообщалось, ранее Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что «не держит зла» на «молодого человека и молодого президента» Зеленского, и назвал его «человеком, способным к обучению».

 
 
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Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба указал на неуместность менторского тона со стороны Александра Лукашенко в высказываниях о президенте...
 
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