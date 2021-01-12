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«Холод, ковид и карантин». Что творится в СИЗО №1, где удерживают Василевича, Колесникову и других политзаключенных

12.01.2021 15:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Наш соучредитель, владелец агентства Vondel/Hepta Саша Василевич находится в тюрьме уже четыре месяца – и проведет там минимум еще полтора месяца, так решил следователь. Сашу удерживают под стражей в СИЗО №1 на Володарского, куда не так давно этапировали из Жодино и Марию Колесникову. О том, что происходит в камерах этого изолятора, рассказала жена Саши, руководитель агентства Red Graphic Надя Зеленкова. 

«Коротко о погоде и Саше Василевиче. В камере спят в одежде с осени – и в шапках уже при -5. В Сашиной камере ковид и карантин. Вопрос, как они будут выздоравливать и реабилитироваться после короновируса, – складываю в свою коллекцию риторических вопросов. Писем с прошлого года нет. Посещений адвокатов нет. И информации из камеры ноль.

В это время на сайте politzek.me (спасибо всем, кто дружит там с Сашей и другими заключенными «в заморозки») выложили файлики, которые можно распечатать как открытки и отправить в СИЗО. Чтобы Саше на секунду потеплело от других зим или от теплого лета на фото. Не знаю, сработает ли или еще сложнее будет выносить бесконечный дубак, но попробовать стоит. Пишите снежным королям и королевам! Маша Колесникова теперь тоже в СИЗО №1». 

Написать письмо Василевичу, Колесниковой и другим политзаключенным, которых держат на Володарского, можно по адресу: Следственный изолятор #1, Володарского, 2, 220030, Минск.

Напомним, Сашу Василевича задержали 27 августа – после того, как сотрудники ДФР устроили обыск в офисе Vondel/Hepta. После обыски прошли фактически во всех компаниях, к которым причастен Саша. В том числе, в офисе агентства Red Graphic, которым руководит жена Саши Надя Зеленкова. Уже 28 августа для Саши избрали меру пресечения – заключение под стражу. 4 сентября Василевичу предъявили обвинение, как чуть позже и Наде Зеленковой. Несмотря на то, что Надя спустя время уехала из Беларуси, она все еще остается фигурантом уголовного дела. 

Каждые пару месяцев Саше продлевают срок заключения под стражей. Редакция знает, что он много читает, радуется всем письмам и открыткам. Но не так давно стало известно, что у Саши ковид – мы верим, что ему хватит сил пережить этот ад. 

Читайте по теме: «Двое детей родились на свет, пока их отцы в неволе». Как Саша Василевич и другие политзаключенные сидят, пока у СК нет на них времени

 
Теги: Минск
 
 
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