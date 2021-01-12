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Оппозиция будет работать над вопросом признания Лукашенко террористом - политолог

12.01.2021 15:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оппозиция будет работать над вопросом признания Лукашенко террористом - политолог
Дмитрий Болкунец
Заявления Александра Лукашенко о поправках в Конституцию, Всебелорусском собрании и референдуме говорит лишь о том, что Лукашенко тянет время и пытается переиграть всех. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

«Лукашенко давно уже говорит об изменениях конституции республики. Но обсуждение прошло в кулуарном формате. При этом не было создано ни комиссии при парламенте, не было широкой дискуссии, говоря о проведении референдума в 2021 году. Последнее его заявление противоречит предыдущему. Он сам себе законы рисует, для него ничего не представляет проблемы на этом всебелорусском собрании принять конституцию. А сегодня он уже заявляет, что конституцию он планирует принимать в следующем году - 2022 г. Это означает, что он тянет время, он пытается переиграть всех - и Россию, и белорусский народ», - сказал политолог.


По словам Дмитрия Болкунца, Александр Лукашенко не собирается «никуда уходить», так как президент «прекрасно понимает, что его уход из политики означает для него арест, особенно после последних опубликованных разоблачений».

Политолог считает предложение Светланы Тихановской о том, что выборы и референдум должны пройти в 2021 году, должно быть учтено. По мнению политолога, в случае если Лукашенко будет затягивать время, это «будет спровоцирует к весне новые массовые протестные движения».

«Более того, я думаю, что протестные акции будут иметь радикальный характер. А это большая угроза для России в том числе для стабильности российской политической системы», - подчеркнул он.


Болкунец считает, что с учетом предстоящих российских парламентских выборов, Россия тоже хотела бы закрыть вопрос с белорусскими протестами.

«Сейчас оппозиция будет работать над вопросом признания Лукашенко террористом. И в этом случае со стороны западных стран, а к этому все идет, это будет означать, что страны прекратят сотрудничество. А если Россия продолжит свое сотрудничество с официальным Минском, на нее ляжет большое пятно. В этой ситуации Лукашенко становится токсичным не только для Запада, но и для России. И его попытка затягивания его нахождения у власти это только хуже делает не только Беларуси, но игрокам-соседям. Все-таки я думаю, что 2021 год для него будет критичным периодом, но он будет до последнего держаться, но ресурсов для этого у него нет», - заключил политолог.
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