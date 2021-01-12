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Эффект налогового маневра для Беларуси: цена нефти приблизилась к 90% от мировой

«Копеечная» стратегия повышения ценников

«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю», — заявил Рыбаков в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».

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«Соответственно, это влияет на эффективность нефтепереработки и выливается в необходимость увеличения цен на топливо на внутреннем рынке. Поэтому если наложить на те 0,1 рубля (дорожного сбора) еще и ежегодный рост стоимости топлива в связи с налоговым маневром (около 0,2 рубля), то на среднесрочном горизонте мы можем получить диспаритет цен с РФ. Это значит, что при существенном отличии цен на топливо в Беларуси и РФ в нашей стране будут меньше заправляться транзитные перевозчики, объемы реализации топлива в Беларуси упадут, есть риск серых перетоков топлива из России», — сказал Кийко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские власти опасаются резкого роста цен на автомобильное топливо Сейчас власти пытаются облегчить налоговое бремя прежде всего для НПЗ.