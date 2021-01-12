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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Adobe начала блокировать контент Flash Player Страница для загрузки Adobe Flash Player перенаправляется на объявление о «конце жизни».

Поддержка Flash Player была прекращена 31 декабря 2020 года, как Adobe и предупреждала ещё три года назад. Незадолго до Нового года пользователи Windows 10 начали получать предупреждения с рекомендацией удалить Flash Player из системы.Теперь же начинается полная блокировка — с 12 января 2021 года Adobe уже сама приступает к блокировке контента Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи не смогут получить к нему доступ. Также страничка для загрузки Adobe Flash Player перенаправляется на объявление о «конце жизни».Ещё в 2015 году Adobe попросила разработчиков переходить на инструменты HTML5 вместо Flash, а в 2017 году официально объявила о планах по закрытию технологии.Богатое культурное наследие Flash не пропадёт окончательно — его сохранят для будущих поколений. За проект взялась некоммерческая организация Internet Archive (Архив Интернета). В результате, популярные игры и анимацию на основе технологии Flash можно будет найти на портале Internet Archive.