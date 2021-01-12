ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Adobe начала блокировать контент Flash Player

12.01.2021 15:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Adobe начала блокировать контент Flash Player
Иллюстративное фото
Компания Adobe сделала последний шаг к окончательному прекращению существования Flash Player.

Поддержка Flash Player была прекращена 31 декабря 2020 года, как Adobe и предупреждала ещё три года назад. Незадолго до Нового года пользователи Windows 10 начали получать предупреждения с рекомендацией удалить Flash Player из системы.

Теперь же начинается полная блокировка — с 12 января 2021 года Adobe уже сама приступает к блокировке контента Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи не смогут получить к нему доступ. Также страничка для загрузки Adobe Flash Player перенаправляется на объявление о «конце жизни».

Ещё в 2015 году Adobe попросила разработчиков переходить на инструменты HTML5 вместо Flash, а в 2017 году официально объявила о планах по закрытию технологии.

Богатое культурное наследие Flash не пропадёт окончательно — его сохранят для будущих поколений. За проект взялась некоммерческая организация Internet Archive (Архив Интернета). В результате, популярные игры и анимацию на основе технологии Flash можно будет найти на портале Internet Archive.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страница для загрузки Adobe Flash Player перенаправляется на объявление о «конце жизни».
 
Новости дня
Новости разные
 
Выявілі 1731 новага хворага, памерлі 9. Афіцыйная статыстыка COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by