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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 10 электропотребителей в автомобиле. Кто самый расточительный? Стартер? Обогрев заднего стекла? Электроусилитель руля? Какие приборы и системы расходуют больше всего электричества? Результаты получились неожиданными.

Современный автомобиль потребляет намного больше электричества — вряд ли «на аккумуляторе» удастся проехать даже сотню километров. Ведь только на то, чтобы работал двигатель, требуется вчетверо больше электроэнергии. А есть и другие устройства, которые нельзя отключить нажатием кнопки, например электроусилитель руля.Сколько он потребляет энергии? А другие устройства и системы? Чтобы результаты получились правдоподобными, рейтинг составили не по максимальному току потребления, а по суммарному расходу энергии за часовую поездку. Ведь все устройства работают разное время: одни несколько секунд, а другие — без перерыва.При движении автомобиля энергию не потребляет. При пуске мотора на исправном автомобиле работает не дольше пары секунд. Ток потребления может достигать 500 А и более при холодном пуске дизельного мотора большого рабочего объема. А если двигатель совсем замерз – например, в него залили масло не по сезону, то даже на четырехцилиндровом 1,5-литровом моторе ток стартера гигантский и составляет 700 А.Мощный, с током потребления около 20 А, мотор стоит в гидроблоке АБС. Он работает кратковременно – только когда нужно модулировать давление в тормозных контурах. То есть в те моменты, когда мы слышим характерный стрекот из-под капота и биение на педали. Но так ли это часто случается? Вот и выходит, что АБС потребляет крайне мало энергии, поскольку мы редко тормозим экстренно с блокировкой колес.Устройство находится в дежурном режиме всегда при работающем двигателе, но энергию в больших количествах (ток до 40 А) потребляет только при интенсивном вращении руля. Небольшие подруливания, например, на прямом шоссе, таких токов не требуют. Непрерывное потребление можно оценить в 3-5 А.Обогрев одного сиденья потребляет не более 15 А в самом интенсивном режиме. Все сиденья на полную мощность в течение поездки обычно никто не греет, а потому суммарное потребление энергии сравнительно невелико. Обычное время работы – 15 минут в час.Ток потребления не превышает 20 А, а время работы ограничивает реле: получается не более 15 мин в час. Хотя на некоторых моделях обогрев зеркал включается отдельно и при этом не выключается автоматически.Перед пуском свечи накаливания нагревают, чтобы обеспечить воспламенение дизельного топлива. Время нагрева зависит от температуры двигателя – оно может составлять до 40 сек. Кроме того, после пуска свечи продолжают подогревать камеру, правда, не столь интенсивно – это нужно для снижения токсичности. Ток, потребляемый каждой свечой в предпусковом режиме, может достигать 20 А. А дальше – умножаем на число цилиндров. В режиме поддержки ток падает до 5 А на свечу, а процесс длится не более 15 мин.Это очень мощный потребитель – ток достигает 40 А. Но время его работы ограничивает реле времени: обычно стекло греется не более 10 мин. И потом владелец редко включает обогрев повторно.Штатные фары любого автомобиля, даже с галогеновыми (наименее энергоэффективными) лампами, потребляют не более 10 А. Но они горят на протяжении всей поездки — так предписано ПДД. А потому ощутимо влияют на энергетический баланс электросистемы. На современных автомобилях все чаще днем вместо фар включаются дневные ходовые огни (ДХО), которые потребляют намного меньше энергии (особенно светодиодные).На части автомобилей с бензиновыми двигателями и на большинстве дизельных в канал системы отопления встраивают электрический калорифер, предназначенный для подогрева воздуха, который идет в салон автомобиля. Такие потребители управляются электроникой по командам датчиков температуры. Работают не более 15 минут (пока мотор не прогреется), но токи потребления значительные – примерно до 40 А.У старых карбюраторных двигателей электроэнергию потребляла только система зажигания. А чтобы работал современный впрысковой мотор, требуется обеспечить электричеством системы управления, питания и зажигания. Они все работают сообща, как единая слаженная команда! И если хотя бы одну из этих трех систем на секунду обесточить, двигатель тут же заглохнет. Поэтому нет смысла оценивать потребление тока отдельно бензонасосом, катушками зажигания или датчиками и регуляторами. И эта команда, которая обслуживает двигатель, вытягивает из бортовой сети около 20 А. Это средний показатель для самых распространенных четырехцилиндровых моторов — там, где цилиндров больше, потребление энергии будет выше, хотя и незначительно.Неожиданно! Ведь система управления двигателем и не является настолько мощным потребителем, как электроусилитель руля или стартер. Но она работает непрерывно на протяжении всей поездки. Потому суммарные показатели у нее самые высокие. И логично получается: кто много работает, тот много ест.