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Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев
Источник материала: UDF
ОМОН в Минске, лето 2020-го / Из архива Еврорадио
Первая цифра на нашивке омоновца обозначает регион, вторая цифра — роту, третья — взвод.
Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го. До сих пор никто из силовиков не наказан за превышение служебных полномочий, судят только протестующих.
Инструкция: @By_Pol
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Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го.
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