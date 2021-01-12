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Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев

12.01.2021 15:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев
ОМОН в Минске, лето 2020-го / Из архива Еврорадио
Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев. Ее разработала инициатива бывших силовиков BYPOL.

Первая цифра на нашивке омоновца обозначает регион, вторая цифра — роту, третья — взвод.

Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го. До сих пор никто из силовиков не наказан за превышение служебных полномочий, судят только протестующих.

Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев

Инструкция: @By_Pol
 
Теги: Минск
 
 
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Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го.
 
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