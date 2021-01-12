Источник материала: UDF



ОМОН в Минске , лето 2020-го / Из архива Еврорадио

разработала

Инструкция: @By_Pol

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Появилась инструкция, которая помогает идентифицировать белорусских омоновцев Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го.

Первая цифра на нашивке омоновца обозначает регион, вторая цифра — роту, третья — взвод.Считается, что именно ОМОН вел себя жестко в отношении протестующих в августе 2020-го. До сих пор никто из силовиков не наказан за превышение служебных полномочий, судят только протестующих.