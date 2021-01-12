ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Telegram стал вторым приложением по скачиваниям в США после блокировки Parler и изменений WhatsApp

12.01.2021 15:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Telegram стал вторым приложением по скачиваниям в США после блокировки Parler и изменений WhatsApp
Иллюстративное фото
Главными альтернативами стали Signal и Telegram, пишет CNBC.

По данным SensorTower, за 6–10 января Signal суммарно набрал около 7,5 млн загрузок в App Store и Google Play во всём мире. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе, и больше, чем Signal когда-либо набирал за неделю и даже за месяц. Telegram установили 5,6 млн раз.

Мессенджер Павла Дурова вышел на второе место по числу скачиваний в США: The Telegraph пишет, что с 6 по 10 января его загрузили примерно 545 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период неделей ранее. Такой рост издание связывает в том числе с удалением из магазинов Apple и Google приложения Parler, популярного у сторонников Трампа, и изгнанием президента США из Facebook и Twitter.

TechCrunch отмечает, что в середине октября Telegram занимал в американском App Store 79 место. Signal был 618-м.

Однако вице-президент аналитической компании Apptopia Адам Блэкер считает, что рост аудитории Signal и Telegram не привёл к оттоку пользователей WhatsApp. По его мнению, люди, установившие Signal и Telegram, всё равно продолжат пользоваться сервисом Facebook.

В начале января Facebook внесла изменения в условия пользования и политику приватности WhatsApp. По новым правилам, с 8 февраля WhatsApp начнёт обмениваться с соцсетью некоторыми персональными данными юзеров, например номером телефона, транзакциями, информацией о взаимодействии с другими пользователями и компаниями. Причём отказаться от их передачи будет нельзя.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После обновления политики конфиденциальности WhatsApp пользователи стали массово уходить в более безопасные мессенджеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевiч: «Лукашэнка зруйнуе эканоміку ўласнымі рукамі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by