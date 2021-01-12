Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Telegram стал вторым приложением по скачиваниям в США после блокировки Parler и изменений WhatsApp После обновления политики конфиденциальности WhatsApp пользователи стали массово уходить в более безопасные мессенджеры.

По данным SensorTower, за 6–10 января Signal суммарно набрал около 7,5 млн загрузок в App Store и Google Play во всём мире. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе, и больше, чем Signal когда-либо набирал за неделю и даже за месяц. Telegram установили 5,6 млн раз.Мессенджер Павла Дурова вышел на второе место по числу скачиваний в США: The Telegraph пишет, что с 6 по 10 января его загрузили примерно 545 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период неделей ранее. Такой рост издание связывает в том числе с удалением из магазинов Apple и Google приложения Parler, популярного у сторонников Трампа, и изгнанием президента США из Facebook и Twitter.TechCrunch, что в середине октября Telegram занимал в американском App Store 79 место. Signal был 618-м.Однако вице-президент аналитической компании Apptopia Адам Блэкер считает, что рост аудитории Signal и Telegram не привёл к оттоку пользователей WhatsApp. По его мнению, люди, установившие Signal и Telegram, всё равно продолжат пользоваться сервисом Facebook.В начале января Facebook внесла изменения в условия пользования и политику приватности WhatsApp. По новым правилам, с 8 февраля WhatsApp начнёт обмениваться с соцсетью некоторыми персональными данными юзеров, например номером телефона, транзакциями, информацией о взаимодействии с другими пользователями и компаниями. Причём отказаться от их передачи будет нельзя.