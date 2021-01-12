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Над Камчаткой взорвался метеорит. Специалисты о нём узнали из новостей
Источник материала: СТВ
Новости России. В небе над Камчаткой взорвался метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент полета и разрушения небесного тела удалось запечатлеть очевидцу на автомобиле.
Именно благодаря видеозаписи специалисты начали искать сигнал вхождения объекта в атмосферу Земли. По их мнению, мощность взрыва небесного тела диаметром не менее 10 метров составила от одной до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.
Метеорит двигался в плотных слоях атмосферы 55 секунд. Затем разрушился, не долетев до Земли.
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Новости России. В небе над Камчаткой взорвался метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент полета и разрушения небесного тела удалось...
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