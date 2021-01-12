Появились подробности о Lite-версии Xiaomi Mi 11

Источник материала: Onliner Наряду с Xiaomi Mi 11 до мирового рынка может добраться смартфон Mi 11 Lite. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на блогеров, знакомых с ситуацией.

Модель Mi 11 Lite проходит сертификацию под условным обозначением M2101K9AG. Смартфон получит батарею на 4150 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 33 Вт, а также Bluetooth 5.1 и оболочку MIUI 12. Ожидается два варианта памяти — 64 либо 128 ГБ. Объем оперативной памяти в обоих случаях составит 6 ГБ. Чипом, по слухам, станет Snapdragon 732G. Экран должен получить частоту обновления 120 Гц.

Основные камеры будут представлены сенсорами с разрешением 64, 8 и 5 Мп.

Продажи Xiaomi Mi 11 Lite должны начаться весной.