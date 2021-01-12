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Появились подробности о Lite-версии Xiaomi Mi 11

12.01.2021 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наряду с Xiaomi Mi 11 до мирового рынка может добраться смартфон Mi 11 Lite. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на блогеров, знакомых с ситуацией.

Модель Mi 11 Lite проходит сертификацию под условным обозначением M2101K9AG. Смартфон получит батарею на 4150 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 33 Вт, а также Bluetooth 5.1 и оболочку MIUI 12. Ожидается два варианта памяти — 64 либо 128 ГБ. Объем оперативной памяти в обоих случаях составит 6 ГБ. Чипом, по слухам, станет Snapdragon 732G. Экран должен получить частоту обновления 120 Гц.

Основные камеры будут представлены сенсорами с разрешением 64, 8 и 5 Мп.

Продажи Xiaomi Mi 11 Lite должны начаться весной.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
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Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Наряду с Xiaomi Mi 11 до мирового рынка может добраться смартфон Mi 11 Lite. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на блогеров, знакомых с ситуацией.Читать далее…
 
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