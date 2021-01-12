«Белтехосмотр»: «Начнем выдавать разрешения на допуск к участию в движении нового образца»

Источник материала: Onliner

Ажиотаж на диагностических станциях потихоньку спадает, уверяют в УП «Белтехосмотр». Среди водителей появились разговоры, что в скором времени закончатся бланки разрешений (наклейки), и что будет дальше? Замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский заверил: «В ближайшее время начнем выдавать разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении нового образца».

Во время визита Onliner на столичную станцию техосмотра мы побеседовали с одним из автомобилистов. Мужчина подтвердил информацию о нехватке бланков: «После отмены госпошлины на техосмотр все рванули его проходить. Я простоял в очереди на диагностическую станцию с 8:40 до 11:15. Очередь двигалась, хоть нельзя сказать, что быстро. Но удивило вот что: то ли наклейки закончились, то ли их не подвезли, но разрешение на допуск транспортного средства, которое стоит 8,7 рубля, — это всего лишь бумажка образца наклейки 2020 года с присвоенным номером. Даже как-то обидно».

И вот последовала реакция на подобные жалобы. «Разрешения на допуск нового образца начнем выдавать в ближайшее время, но не везде, а там, где заканчиваются старые, — цитирует Владимира Пиульского информагентство „Минск-Новости“. — Речь идет об отдельных регионах страны. В Минске они еще в наличии. На новых бланках, в отличие от старых, будет указан срок, до которого действует разрешение. Бланк разрешения, по большому счету, стал анахронизмом. В проекте новых ПДД он перестает быть возимым документом. Работники предприятия сейчас работают над тем, чтобы вся информация по ТС хранилась в базе данных УП „Белтехосмотр“ и в случае необходимости сотрудник ГАИ мог в любой момент проверить наличие гостехосмотра».







