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«Белтехосмотр»: «Начнем выдавать разрешения на допуск к участию в движении нового образца»
Источник материала: Onliner
Ажиотаж на диагностических станциях потихоньку спадает, уверяют в УП «Белтехосмотр». Среди водителей появились разговоры, что в скором времени закончатся бланки разрешений (наклейки), и что будет дальше? Замдиректора УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский заверил: «В ближайшее время начнем выдавать разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении нового образца».
Во время
И вот последовала реакция на подобные жалобы. «Разрешения на допуск нового образца начнем выдавать в ближайшее время, но не везде, а там, где заканчиваются старые, —
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Ажиотаж на диагностических станциях потихоньку спадает, уверяют в УП «Белтехосмотр». Среди водителей появились разговоры, что в скором времени закончатся бланки...
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