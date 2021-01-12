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Шок! За три дня почти 60 детей получили черепно-мозговые травмы в Минске

12.01.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшие выходные в приемный покой РНПЦ неврологии и нейрохирургии, на базе которого работает Республиканский центр детской нейрохирургии, обратились более 40 детей, травмированных при катании на тюбинге.

11 января таких пострадавших было 16, из них 6 госпитализированы, сообщил на пресс-конференции 12 января руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.

— У пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения, легкие переломы, — отметил М. Талабаев. — Но это пока. Два года назад к нам поступили двое детей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, полученными при катании на тюбинге.

Специалист напомнил, что в Беларуси в последние 5 лет так называемая тюбинговая травма вышла на первое место (среди зимних. — Прим. авт.). Поэтому очень важно, чтобы катание на тюбинге не было бесконтрольным, то есть чтобы детей контролировали взрослые. К примеру, чтобы ребята съезжали с горки по очереди.
 
 
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В минувшие выходные в приемный покой РНПЦ неврологии и нейрохирургии, на базе которого работает Республиканский центр детской нейрохирургии, обратились более 40...
 
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