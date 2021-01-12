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Закрыты все заведения известной сети пивных ресторанов

12.01.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закрыты все заведения сети «Староместный пивовар»: Beerhold, грузинское бистро «Хинкали искали», Bruxelles, Butler. Два последних из перечисленных мест не функционируют почти месяц, а Beerhold и «Хинкали искали» объявили о закрытии вчера. Ресторан Bernardin тоже не работает.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В комментариях к постам о закрытии представители сети уточняют, что речь идет о закрытии на неопределенный срок. А связано все со «сложной ситуацией».

Первый пивной ресторан «Староместный пивовар» открыли еще в 2013 году. Спустя несколько лет бренд вырос в сеть из пяти заведений, расположенных в центре города. С 2018 года все они пережили ребрендинг, у каждого поменялись название и концепция, появился акцент на географической кухне. А вот в интерьере глобальных перемен не было. У компании есть также пивоварня «Староместный пивовар», которая поставляла напитки для всех заведений сети.

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Закрыты все заведения сети «Староместный пивовар»: Beerhold, грузинское бистро «Хинкали искали», Bruxelles, Butler. Два последних из перечисленных мест не функционируют почти...
 
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