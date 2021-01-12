Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС

Источник материала: СТВ

Сразу в нескольких странах устраняют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на юге Сербии ливни и снег привели к наводнениям. Потоки воды затопили поля и десятки зданий. В центральных и восточных регионах страны тысячи жителей остались без электричества. Блэкаут произошел из-за сильного снегопада.





Парализована жизнь также в некоторых регионах Косово и Албании. Из-за непогоды десятки семей вынуждены покидать свои дома и перебираться в безопасные места. Для помощи пострадавшему населению в Албании привлекли армию.





В нескольких районах Болгарии между тем объявлен режим чрезвычайного положения. Снегопады и проливные дожди спровоцировали там разлив рек. Масштабные наводнения нарушили движение транспорта, а также повредили дороги и мосты. Эвакуированы десятки жителей.





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