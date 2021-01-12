ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Логойске судят автора канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского

12.01.2021 16:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

12 января в суде Логойском района начался процесс в отношении блогера, автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оскорбление представителя власти.

В Логойске судят автора канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского

Неронский был задержан 6 мая 2020 года, содержится под стражей в следственном изоляторе жодинской тюрьмы № 8. Правозащитное сообщество Беларуси признало Неронского политзаключенным.

Следствие утверждает, что Неронский в сговоре с Сергеем Тихановским и с помощью YouTube і Telegram участвовал в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве.

Также, по версии следствия, в одном из видеороликов Неронский оскорбил  председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, причинив тому моральные страдания и подорвав его авторитет как представителя местной исполнительной власти.

Государственное обвинение в суде представляет заместитель прокурора Логойского района Александр Левкович, ведет процесс председатель Логойского суда Александр Рыбаков.

Как сообщает Радыё Свабода, Владимир Неронский признал вину в оскорблении чиновника и заявил о готовности публично принести извинения. Обвинения по другой статье блогер признал частично, отрицая наличие какого-либо сговора с Тихановским.

По словам Неронского, у него с Тихановским были разные взгляды на то, как следует освещать деятельность властей.

 

Фото svaboda.org

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января в суде Логойском района начался процесс в отношении блогера, автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, которого обвиняют по двум статьям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Непогода парализовала жизнь в Албании и Сербии. В Болгарии введён режим ЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by