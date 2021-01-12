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В Логойске судят автора канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского
Источник материала: Навiны
12 января в суде Логойском района начался процесс в отношении блогера, автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оскорбление представителя власти.
Неронский был задержан 6 мая 2020 года, содержится под стражей в следственном изоляторе жодинской тюрьмы № 8. Правозащитное сообщество Беларуси признало Неронского политзаключенным.
Следствие утверждает, что Неронский в сговоре с Сергеем Тихановским и с помощью YouTube і Telegram участвовал в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве.
Также, по версии следствия, в одном из видеороликов Неронский оскорбил председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, причинив тому моральные страдания и подорвав его авторитет как представителя местной исполнительной власти.
Государственное обвинение в суде представляет заместитель прокурора Логойского района Александр Левкович, ведет процесс председатель Логойского суда Александр Рыбаков.
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По словам Неронского, у него с Тихановским были разные взгляды на то, как следует освещать деятельность властей.
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12 января в суде Логойском района начался процесс в отношении блогера, автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, которого обвиняют по двум статьям...
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