В Логойске судят автора канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского

12 января в суде Логойском района начался процесс в отношении блогера, автора youtube-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, которого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и оскорбление представителя власти.





Неронский был задержан 6 мая 2020 года, содержится под стражей в следственном изоляторе жодинской тюрьмы № 8. Правозащитное сообщество Беларуси признало Неронского политзаключенным.

Следствие утверждает, что Неронский в сговоре с Сергеем Тихановским и с помощью YouTube і Telegram участвовал в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок, в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве.

Также, по версии следствия, в одном из видеороликов Неронский оскорбил председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского, причинив тому моральные страдания и подорвав его авторитет как представителя местной исполнительной власти.

Государственное обвинение в суде представляет заместитель прокурора Логойского района Александр Левкович, ведет процесс председатель Логойского суда Александр Рыбаков.

Как сообщает Радыё Свабода, Владимир Неронский признал вину в оскорблении чиновника и заявил о готовности публично принести извинения. Обвинения по другой статье блогер признал частично, отрицая наличие какого-либо сговора с Тихановским.

По словам Неронского, у него с Тихановским были разные взгляды на то, как следует освещать деятельность властей.