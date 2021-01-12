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Умер главврач Минского клинического центра фтизиопульмонологии Андрей Астровко. Ему было 44 года
Источник материала: UDFАндрей Петрович Астровко умер 11 января. Информацию подтвердили сотрудники Минского клинического центра фтизиопульмонологии.
Андрей Астровко окончил БГМУ и Академию управления при президенте.
Работал в Научно-исследовательском институте пульмонологии и фтизиатрии, возглавлял 2-й городской противотуберкулезный диспансер. Был главным внештатным фтизиатром Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Похороны состоятся 13 января.
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Андрей Астровко окончил БГМУ и Академию управления при президенте.
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