Работника телевидения наградили медалью «За отвагу» — как вашего прадеда. А за что эти медали давали раньше? (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера состоялось, возможно, самое странное событие в истории медали «За отвагу». Ее наконец-то вручили работнику телеканала СТВ. Позже мы, возможно, более подробно узнаем, какой конкретно подвиг он совершил. Пока же, чтобы получить общее представление о значимости и масштабе этого подвига, припомним, за что эту медаль давали другим людям в разные времена.

За что давали «Отвагу» во время войны

Современная белорусская медаль «За адвагу», по сути, локализованная советская «За отвагу», учрежденная в 1938 году. (В Афганистане времен советского присутствия тоже была аналогичная — с танком и самолетами.) Считается главной наградой солдата-пехотинца. Ценность ее в том, что она вручалась именно за личные действия в бою, а не за участие или обеспечение боевых действий (как, например, медаль «За боевые заслуги» — саперам, водителям, связистам).

Формально ценнее только ордена (фактически — многие ордена менее ценны). Справочники говорят, что за время Великой Отечественной выдано больше 4 миллионов медалей «За отвагу».

Едва ли не каждый белорус, обратившись к базе «Подвиг народа», может найти запись о том, каким образом серебряную медаль «За отвагу» получил его конкретно родственник. И какова ее «стоимость» была на тот момент. К слову, наградные отделы порой подвергались критике из окопов — именно за то, что скупо раздавали награды. Требовали подтверждений, при представлении на орден или вообще на звание Героя могли понизить уровень подвига до медали или благодарности командования.

Вот для примера запись про моего деда Филиппера Мугу: «В бою у сильно укрепленного пункта дер. Торкен (остров Сааремаа) 21 ноября 1944 года, преследуя противника, винтовочным огнем уничтожил 5 гитлеровцев».





А вот за что такую же медаль дали деду жены Степану Сибилеву: «В бою за деревню Драяга Палинская первым ворвался в траншею противника, со своим взводом выбил оттуда немцев и продолжил преследование. В штыковой атаке уничтожил двух немцев».





Наверное, что-то похожее написано и в наградном листе работника СТВ.

Даже у Гитлера была медаль «За отвагу». Вот любопытная запись: 19-летний Семен Константинович Гитлер награжден в августе 1941-го. Что совершил комсомолец Гитлер? В листе говорится, что уничтожил из пулемета больше сотни офицеров и солдат противника. Получив ранение и оказавшись в окружении, пробился к своим и сохранил пулемет.





А вот за что получил «Отвагу» Юрий Никулин, воевавший на Ленинградском фронте: «При наступлении непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществлял разведку целей и корректуру огня батареи. 27.06.1944 при отражении контратак обнаружил и вызвал огонь на 16 целей. ...огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты...»









Этот человек с немецким пулеметом — старший сержант Алексей Смирнов.





Будущий Федя из «Приключений Шурика».





У него много боевых наград за совершенно безумные подвиги. «Отвагу» получил за два эпизода в июле 1943-го. Сначала «…с группой разведчиков проник в расположение врага и огнем автомата уничтожил трех гитлеровцев». Потом «…заменил вышедшего из строя командира миномета, вел интенсивный огонь, рассеял до двух взводов».





И так далее — еще 4 миллиона записей.

Афганский период

В мирное время вал награждений, конечно, прекратился. Изменилась и специфика, подход к оценке подвига.

В Афганистане к ценности советской медали «За отвагу» относились уже несколько иначе. По факту ее вручали уже не только за конкретные действия, но и за их совокупность (количество выходов, их результативность, риск, наличие трофеев). Зачастую сегодня некоторые награжденные даже не могут (или не хотят) вспомнить, за какую конкретно операцию были представлены к награде.

Вот что рассказывал мне десантник-гранатометчик Михаил Глебов из города Барань (Витебская область), который на момент разговора служил участковым в звании майора:

— Командир полка объявил на построении, что к наградам представлены те, кто прикрывал войска во время вывода. Ну, объявлением дело и закончилось, а выпрашивать не будешь же...



Фото из архива Михаила Глебова

Медаль Глебов тогда так и не получил (на тот момент уже была одна), спустя много лет нашелся в списке тех, кому забыли выдать. За что конкретно — может только предполагать: в начале 1989-го сидели в горах, охраняли уходящие в Союз колонны. Функции свои в эти полтора месяца описал так: если с гор «что-то прилетало» — начинали долбить в ответ.

Десантник-связист Виктор Кононок из Бобруйска «За отвагу» тоже получил с задержкой в полтора десятка лет. За что? Тоже толком не знает, какой конкретно эпизод отмечен. Говорит, «много чего было»:

— Колонны «таскали», в засадах сидели, на караваны охотились...

А вот сюжет на том же самом канале СТВ, представитель которого вчера получил боевую награду. Рассказывается, как получил свою «За отвагу» гомельчанин Павел Федорцов, служивший в спецназе ГРУ в Афганистане. «...Мы пошли с четверга на пятницу в ночь, и духи оставили только охрану. Столько набрали оружия, что не могли вертушки увезти. Грузили и помогали, пехоте предложили, чтобы помогли вытащить оружие...» — рассказал Федорцов про этот рейд, состоявшийся в 1986 году.

Медаль он тогда так и не получил, хотя слышал, что был к ней представлен: «Как сейчас помню. Сижу — Денищенков такой подходит, обнял, говорит: „Вот, Бульба, пройдет 40 лет, и придет из военкомата бумага тебе — награда нашла героя“».

Денищенков просчитался на 10 лет, «бумага» пришла в 2016-м. Вручали в Гомельском музее военной славы. Теперь, конечно, попроще: нет необходимости ходить в горы, но надо обладать некоторыми другими талантами.

За что награждали милиционеров в 90-е

Первый указ о награждении белорусскими «Адвагамi» был подписан Александром Лукашенко в 1996 году. За мужество при обезвреживании особо опасных преступников награждены милиционеры Оршанского ОВДТ — Кармазинов, Ладысев, Пашкевич и Переходченко. Тогда же посмертно награжден орденом Отечества 3-й степени капитан Демьянов. Газета «Витьбичи» рассказывала , что произошло.

Вечером 14 марта 1996 года на железнодорожном вокзале Орши сработала сигнализация камер хранения. Патрульные попросили двух мужчин предъявить паспорта. Один, с виду кавказец, молчал, другой, высотой за 2 метра, опустил руки в карманы пальто и дважды выстрелил. Раненый Кармазинов упал, Пашкевич кинулся к преступнику. Третьему выстрелу помешал выбежавший из дежурки капитан Демь­янов. Бандита прижали к стене, он кричал, что всех взорвет. Пока его заталкивали в дежурную часть, подскочил приятель с пистолетом. Сообщник вырвался, сказал: «Сдохнете вместе» — и бросил гранату. Произошел взрыв. Издание сообщает, что Демьянов, падая, поймал гранату, закрыл собою остальных — он один погиб, еще восемь человек были ранены. Преступники убежали, но далеко не ушли. Один впоследствии умер от ран в больнице. Сообщник забежал в частный дом, отстреливаясь, и был задержан при штурме.

Тогда же был издан указ о первом посмертном награждении белорусской «Адвагай» — за случай в Гомеле. Милиционер-кинолог Анатолий Бурлак из Новобелицкого отдела «Охраны» 10 ноября 1995 года при задержании грузовика с ворованной продукцией фанерно-спичечного комбината вскочил на подножку и разбил стекло. Преступник сбросил милиционера, от травм он умер.

Еще одно посмертное награждение: милиционер-кинолог «Охраны» Александр Жидик 15 мая 1999 года при пресечении кражи из квартиры в Минске в доме №8 на ул. Немиге был убит из пистолета.

Награда или подарок?

До боевой медали «За отвагу» в ее нынешнем качестве очень долго дело не доходило. До вчерашнего дня — больше 82 лет! — никто не мог сообразить, что ее тоже можно дарить.

На самом деле, для подарков на дни рождения генсеков, а также по случаю протокольных праздников для граждан попроще с советских времен существовали другие более удобные награды. После войны даже орден Красной Звезды приноровились вручать в том числе за стаж и прилежную службу. Наиболее массовый пример девальвации — орден Отечественной войны, который в 1985 году решили выдать всем живым ветеранам в честь 40-летия Победы. Даже тем, у кого уже был настоящий, боевой.

Но наиболее «подходящими» и массовыми для таких случаев считались юбилейные медали и ведомственные значки. К ним мы привыкли, их горстями носят даже относительно молодые офицеры и прапорщики. Они, к слову, могут быть не виноваты — говорят, по уставу нельзя не надеть штатную награду, если уж она выдана. Каким бы чересчур богатым и неприличным ни получился «иконостас».





Напоследок напомним, кто и за что может быть легально награжден белорусской медалью «За отвагу».





Это граждане, проявившие личное мужество и отвагу:

в боевой обстановке при защите Отечества и его государственных интересов;

при исполнении воинского долга, служебной или гражданской обязанности, защите конституционных прав граждан;

при спасении людей на воде, во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, сопряженных с риском для жизни.

Вы тоже награждены медалью «За отвагу» (советской, белорусской или афганской)? Расскажите! Контакт: na@onliner.by.