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Работника телевидения наградили медалью «За отвагу» — как вашего прадеда. А за что эти медали давали раньше? (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера состоялось, возможно, самое странное событие в истории медали «За отвагу». Ее наконец-то
За что давали «Отвагу» во время войны
Современная белорусская медаль «За адвагу», по сути, локализованная советская «За отвагу», учрежденная в 1938 году. (В Афганистане времен советского присутствия тоже была аналогичная — с танком и самолетами.) Считается главной наградой солдата-пехотинца. Ценность ее в том, что она вручалась именно за личные действия в бою, а не за участие или обеспечение боевых действий (как, например, медаль «За боевые заслуги» — саперам, водителям, связистам).
Формально ценнее только ордена (фактически — многие ордена менее ценны). Справочники говорят, что за время Великой Отечественной выдано больше 4 миллионов медалей «За отвагу».
Едва ли не каждый белорус, обратившись к базе «Подвиг народа», может
Вот для примера запись про моего деда Филиппера Мугу: «В бою у сильно укрепленного пункта дер. Торкен (остров Сааремаа) 21 ноября 1944 года, преследуя противника, винтовочным огнем уничтожил 5 гитлеровцев».
А вот за что такую же медаль дали деду жены Степану Сибилеву: «В бою за деревню Драяга Палинская первым ворвался в траншею противника, со своим взводом выбил оттуда немцев и продолжил преследование. В штыковой атаке уничтожил двух немцев».
Наверное, что-то похожее написано и в наградном листе работника СТВ.
Даже у Гитлера была медаль «За отвагу». Вот любопытная запись: 19-летний Семен Константинович Гитлер награжден в августе 1941-го. Что совершил комсомолец Гитлер? В листе говорится, что уничтожил из пулемета больше сотни офицеров и солдат противника. Получив ранение и оказавшись в окружении, пробился к своим и сохранил пулемет.
А вот за что получил «Отвагу» Юрий Никулин, воевавший на Ленинградском фронте: «При наступлении непрерывно находился в боевых порядках пехоты, осуществлял разведку целей и корректуру огня батареи. 27.06.1944 при отражении контратак обнаружил и вызвал огонь на 16 целей. ...огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты...»
Этот человек с немецким пулеметом — старший сержант Алексей Смирнов.
Будущий Федя из «Приключений Шурика».
У него много боевых наград за совершенно безумные подвиги. «Отвагу» получил за два эпизода в июле 1943-го. Сначала «…с группой разведчиков проник в расположение врага и огнем автомата уничтожил трех гитлеровцев». Потом «…заменил вышедшего из строя командира миномета, вел интенсивный огонь, рассеял до двух взводов».
И так далее — еще 4 миллиона записей.
Афганский период
В мирное время вал награждений, конечно, прекратился. Изменилась и специфика, подход к оценке подвига.
В Афганистане к ценности советской медали «За отвагу» относились уже несколько иначе. По факту ее вручали уже не только за конкретные действия, но и за их совокупность (количество выходов, их результативность, риск, наличие трофеев). Зачастую сегодня некоторые награжденные даже не могут (или не хотят) вспомнить, за какую конкретно операцию были представлены к награде.
Вот что рассказывал мне десантник-гранатометчик Михаил Глебов из города Барань (Витебская область), который на момент разговора служил участковым в звании майора:
— Командир полка объявил на построении, что к наградам представлены те, кто прикрывал войска во время вывода. Ну, объявлением дело и закончилось, а выпрашивать не будешь же...
Фото из архива Михаила Глебова
Медаль Глебов тогда так и не получил (на тот момент уже была одна), спустя много лет нашелся в списке тех, кому забыли выдать. За что конкретно — может только предполагать: в начале 1989-го сидели в горах, охраняли уходящие в Союз колонны. Функции свои в эти полтора месяца описал так: если с гор «что-то прилетало» — начинали долбить в ответ.
Десантник-связист Виктор Кононок из Бобруйска «За отвагу» тоже получил с задержкой в полтора десятка лет. За что? Тоже толком не знает, какой конкретно эпизод отмечен. Говорит, «много чего было»:
— Колонны «таскали», в засадах сидели, на караваны охотились...
А вот
Медаль он тогда так и не получил, хотя слышал, что был к ней представлен: «Как сейчас помню. Сижу — Денищенков такой подходит, обнял, говорит: „Вот, Бульба, пройдет 40 лет, и придет из военкомата бумага тебе — награда нашла героя“».
Денищенков просчитался на 10 лет, «бумага» пришла в 2016-м. Вручали в Гомельском музее военной славы. Теперь, конечно, попроще: нет необходимости ходить в горы, но надо обладать некоторыми другими талантами.
За что награждали милиционеров в 90-е
Первый указ о награждении белорусскими «Адвагамi» был подписан Александром Лукашенко в 1996 году. За мужество при обезвреживании особо опасных преступников награждены милиционеры Оршанского ОВДТ — Кармазинов, Ладысев, Пашкевич и Переходченко. Тогда же посмертно награжден орденом Отечества 3-й степени капитан Демьянов. Газета «Витьбичи»
Вечером 14 марта 1996 года на железнодорожном вокзале Орши сработала сигнализация камер хранения. Патрульные попросили двух мужчин предъявить паспорта. Один, с виду кавказец, молчал, другой, высотой за 2 метра, опустил руки в карманы пальто и дважды выстрелил. Раненый Кармазинов упал, Пашкевич кинулся к преступнику. Третьему выстрелу помешал выбежавший из дежурки капитан Демьянов. Бандита прижали к стене, он кричал, что всех взорвет. Пока его заталкивали в дежурную часть, подскочил приятель с пистолетом. Сообщник вырвался, сказал: «Сдохнете вместе» — и бросил гранату. Произошел взрыв. Издание сообщает, что Демьянов, падая, поймал гранату, закрыл собою остальных — он один погиб, еще восемь человек были ранены. Преступники убежали, но далеко не ушли. Один впоследствии умер от ран в больнице. Сообщник забежал в частный дом, отстреливаясь, и был задержан при штурме.
Тогда же был издан указ о первом
Еще одно посмертное награждение: милиционер-кинолог «Охраны» Александр Жидик 15 мая 1999 года при пресечении кражи из квартиры в Минске в доме №8 на ул. Немиге был убит из пистолета.
Награда или подарок?
До боевой медали «За отвагу» в ее нынешнем качестве очень долго дело не доходило. До вчерашнего дня — больше 82 лет! — никто не мог сообразить, что ее тоже можно дарить.
На самом деле, для подарков на дни рождения генсеков, а также по случаю протокольных праздников для граждан попроще с советских времен существовали другие более удобные награды. После войны даже орден Красной Звезды приноровились вручать в том числе за стаж и прилежную службу. Наиболее массовый пример девальвации — орден Отечественной войны, который в 1985 году решили выдать всем живым ветеранам в честь 40-летия Победы. Даже тем, у кого уже был настоящий, боевой.
Но наиболее «подходящими» и массовыми для таких случаев считались юбилейные медали и ведомственные значки. К ним мы привыкли, их горстями носят даже относительно молодые офицеры и прапорщики. Они, к слову, могут быть не виноваты — говорят, по уставу нельзя не надеть штатную награду, если уж она выдана. Каким бы чересчур богатым и неприличным ни получился «иконостас».
Напоследок напомним, кто и за что может быть легально награжден белорусской медалью «За отвагу».
Это граждане, проявившие личное мужество и отвагу:
Вы тоже награждены медалью «За отвагу» (советской, белорусской или афганской)? Расскажите! Контакт: na@onliner.by.
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Работника телевидения наградили медалью «За отвагу» — как вашего прадеда. А за что эти медали давали раньше? (видео)
Вчера состоялось, возможно, самое странное событие в истории медали «За отвагу». Ее наконец-то вручили работнику телеканала СТВ. Позже мы, возможно, более подробно...
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