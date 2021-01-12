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«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в благотворительной акции «Наши дети» в этом году поучаствовало около 800 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый месяц заботу, теплоту, улыбки и подарки дарили и участники проекта «Елка желаний».
Надолго запомнят этот день воспитанники и Витебского детского дома. У ребят воплотились в жизнь новогодние желания. Куклы, игры, самокаты и даже велосипеды – это то, что они просили в своих письмах и даже обычных рисунках у Деда Мороза. Все эти подарки 12 января передали детишкам представители Витебской областной организации «Красного креста». По их инициативе в супермаркетах были размещены «Елки желаний» – в рамках благотворительной акции по сбору новогодних подарков.
Александра Дикун, воспитанница детского дома Витебска:
Галина Желанова, председатель Витебской областной организации Красного Креста:
Подарки от «Красного креста» в Витебской области получили 535 детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.
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«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»
Новости Беларуси. В Беларуси в благотворительной акции «Наши дети» в этом году поучаствовало около 800 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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