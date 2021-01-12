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«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

12.01.2021 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси в благотворительной акции «Наши дети» в этом году поучаствовало около 800 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целый месяц заботу, теплоту, улыбки и подарки дарили и участники проекта «Елка желаний».

«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

Надолго запомнят этот день воспитанники и Витебского детского дома. У ребят воплотились в жизнь новогодние желания. Куклы, игры, самокаты и даже велосипеды – это то, что они просили в своих письмах и даже обычных рисунках у Деда Мороза. Все эти подарки 12 января передали детишкам представители Витебской областной организации «Красного креста». По их инициативе в супермаркетах были размещены «Елки желаний» – в рамках благотворительной акции по сбору новогодних подарков.

«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

Александра Дикун, воспитанница детского дома Витебска:
У нее есть очки, пульт. С ней буду играть, с куклой. Потом надену ей очки, потом уложу ее спать.

«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

Галина Желанова, председатель Витебской областной организации Красного Креста:
С каждым годом количество людей, который хотят помочь детям возрастает. Это же замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи. Мне приятно было сегодня подвести итоги. Завтра мы еще будем в Доме ребенка тоже исполнять желания.

«Замечательно, что наше население откликается на прекрасные идеи». В Витебске подводят итоги акции «Наши дети»

Подарки от «Красного креста» в Витебской области получили 535 детей, находящихся в непростой жизненной ситуации.

Люди в материале: Александра Дикун, Галина Желанова

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси в благотворительной акции «Наши дети» в этом году поучаствовало около 800 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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