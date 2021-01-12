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Сотрудники РУВД: «Видите пьющих чай? Задерживайте!»
12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В сети появилась еще одна запись, которая возмутила многих.
Аудиозапись, предположительно, из Фрунзенского РУВД Минска. На ней должностные лица
Сколько именно людей разговаривают, непонятно. Вот некоторые выдержки из беседы.
***
— На Кунцевщине планировали чаепитие, но уже прошло, я так понимаю, время, уже не должны собираться. На Лынькова концерт должен был быть, б***ь. Задержали двоих, повезли.
— Б***ь, уже 10 часов, уже хотелось бы, б***ь, и отбоя.
***
— Езжайте быстрее и разгоните их на ***!
— (неразборчиво) Бей по голове!
***
Кто-то передает по рации: «Впереди там колонна, но пока не обозначенные. Сейчас, может, обозначатся, будем работать».
Вероятно, имеется ввиду, что есть колонна людей, но символики у них нет.
***
— Видите пьющих чай?
— Да, вижу.
— Задерживайте!
— Сейчас могут еще привезти, на Бурдейного там, б***ь, около 20 человек в сторону рынка.
— Б***ь, ну их на х**, походят, б***ь, и с******я.
***
— Тимошенко 12, на стене флаг.
— Нарисован?
— Ну, на*** я езжу, б***ь, ну? Да, нарисован, б***ь.
***
А вот как кто-то из присутствующих говорит о задержанных: «Чаепития, б***ь, и эти д******ы, б***ь, твари, твари».
***
Напомним, инициатива BYPOL однажды уже выкладывала
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В сети появилась еще одна запись, которая возмутила многих.
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