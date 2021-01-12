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Сотрудники РУВД: «Видите пьющих чай? Задерживайте!»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В сети появилась еще одна запись, которая возмутила многих.

Сотрудники РУВД: «Видите пьющих чай? Задерживайте!»

Аудиозапись, предположительно, из Фрунзенского РУВД Минска. На ней должностные лица обсуждают задержания людей, которые выходят в свои дворы, чтобы послушать концерт или попить чаю.

Сколько именно людей разговаривают, непонятно. Вот некоторые выдержки из беседы.

***

— На Кунцевщине планировали чаепитие, но уже прошло, я так понимаю, время, уже не должны собираться. На Лынькова концерт должен был быть, б***ь. Задержали двоих, повезли.

— Б***ь, уже 10 часов, уже хотелось бы, б***ь, и отбоя.

***

— Езжайте быстрее и разгоните их на ***!

 — (неразборчиво) Бей по голове!

***

Кто-то передает по рации: «Впереди там колонна, но пока не обозначенные. Сейчас, может, обозначатся, будем работать».

Вероятно, имеется ввиду, что есть колонна людей, но символики у них нет.

***

— Видите пьющих чай?

— Да, вижу.

— Задерживайте!

— Сейчас могут еще привезти, на Бурдейного там, б***ь, около 20 человек в сторону рынка.

— Б***ь, ну их на х**, походят, б***ь, и с******я.

***

— Тимошенко 12, на стене флаг.

— Нарисован?

— Ну, на*** я езжу, б***ь, ну? Да, нарисован, б***ь.

***

А вот как кто-то из присутствующих говорит о задержанных: «Чаепития, б***ь, и эти д******ы, б***ь, твари, твари».

***

Напомним, инициатива BYPOL однажды уже выкладывала видео, на котором было запечатлено происходящее во Фрунзенском РУВД 12 августа. На нем видно, с какой особой жестокостью обращались с задержанными людьми сотрудники РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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