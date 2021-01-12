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Минчанку осудили за убийство ребенка, его тело нашли в морозилке – видео
12.01.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Обвиняемой вынесли приговор за убийство новорожденного ребенка. 41-летней женщине назначили наказание: 19 лет лишения свободы, также ее будут лечить от алкоголизма. Смотрите видео из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
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Жительницу столицы осудили за убийство новорожденного ребенка. Прокурор просил суд назначить обвиняемой 24 года лишения свободы (максимальное наказание по данной статье предусматривает для женщин до 25 лет лишения свободы). Приговорили 41-летнюю женщину к 19 годам лишения свободы, также ее будут лечить от алкоголизма.
"Приговором судебной коллегии Минского городского суда Кожемякина Анна Андреевна признана виновной в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, то есть убийстве, совершенном в отношении заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима", – заявил гособвинитель Сергей Гиргель.
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В суде обвиняемая не хотела показывать лицо журналистам. Вину обвиняемая признала частично. Вынесенный ей приговор неокончательный и может быть обжалован или опротестован в установленном порядке.
В материалах дела также есть эпизод с останками младенца, которые были найдены на балконе квартиры обвиняемой. Но из-за того, что экспертам не удалось установить, родился ли ребенок живым, дело было выделено в отдельное производство.
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Обвиняемой вынесли приговор за убийство новорожденного ребенка. 41-летней женщине назначили наказание: 19 лет лишения свободы, также ее будут лечить от алкоголизма....
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