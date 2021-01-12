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Все чудесатее и чудесатее: появилась информация о выдвижении Бабарико делегатом ВНС
Источник материала: Партизан
По неподтвержденной пока информации политзаключенного Виктора Бабарико - главного соперника Лукашенко на президентских выборах, которого 18 июня 2020 года задержали непонятно за что и до сих пор держат за решеткой, выбрали делегатом "народного схода" от Белгазпромбанка.
"Есть информация, что на онлайн-заседании Совета директоров «Белгазпромбанка» конструктивно обсужден вопрос об избрании Виктора Бабарико делегатом Всебеларусского народного собрания.
В действующий состав Совета входят восемь топ-менеджеров ПАО «Газпром», первый заместитель АО «Россельхозбанка», а также независимые директора Павел Данейко и Андрей Кобяков", - пишет телеграм-канал
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По неподтвержденной пока информации политзаключенного Виктора Бабарико - главного соперника Лукашенко на президентских выборах, которого 18 июня 2020 года...
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