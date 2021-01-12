Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома - 2» на себя

Источник материала: Tut.by

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя. И опубликовал фотоколлаж на эту тему в соцсети.





— Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома», то его роль могу исполнить я, — написал политик в соцсети. — Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк.

Так Жириновский отреагировал на резонансную тему в соцсетях: как стало известно, поклонники американского фильма потребовали вырезать из него эпизод с участием Дональда Трампа. Эпизодическую роль в «Один дома — 2» будущий президент исполнил в 1992 году. В той сцене он объясняет главному герою, как пройти в лобби отеля Plaza (который принадлежал его компании в реальной жизни).



Кадр из фильма