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Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома - 2» на себя

12.01.2021 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома — 2» на себя. И опубликовал фотоколлаж на эту тему в соцсети.


— Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома», то его роль могу исполнить я, — написал политик в соцсети. — Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк.

Так Жириновский отреагировал на резонансную тему в соцсетях: как стало известно, поклонники американского фильма потребовали вырезать из него эпизод с участием Дональда Трампа. Эпизодическую роль в «Один дома — 2» будущий президент исполнил в 1992 году. В той сцене он объясняет главному герою, как пройти в лобби отеля Plaza (который принадлежал его компании в реальной жизни).


Кадр из фильма

 
 
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