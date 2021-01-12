«Так стары, что их создатели умерли». Байдена просят обновить арсенал ядерных ракет США

Источник материала: Tut.by

Приход к власти в США демократов и администрации Джо Байдена может серьезно сказаться на американском ядерном арсенале. На обновление стратегических ядерных сил просто не хватит бюджета, пишет Military Watch.



Фото: military-today.com

При администрации Дональда Трампа военные расходы в США выросли, и в них был заложен, помимо прочего, амбициозный план заменить стоящие на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. На сегодня это единственная ракета наземного базирования с большой дальностью действия в западных странах — но она стоит на вооружении уже полвека.

Стоимость замены «Минитменов» на более современные ракеты оценивается в 264 миллиона долларов. При этом срочность исполнения программы наземного стратегического сдерживания (GBSD) сравнительно невелика — так что ее могут «пустить под нож» одной из первых. История уже знает такие прецеденты: так, в годы президентства Барака Обамы свернули программу строительства тяжелых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В результате только четверть из первоначально запланированных машин вступила в строй.

В ответ на информации о возможном свертывании программы GBSD командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз А. Ричард заявил, что она крайне важна. «Вы не можете продлить жизнь Minuteman III», — заявил он.

Напомним, что «Минитмен 3» основаны на конструкции ракет «Минитмен 1» — первая модель пошла на вооружение в 1962 году, третья в 1970. Ричард отметил, что ракеты уже настолько устарели, что их конструкторы успели умереть, а некоторая необходимая техдокументация, возможно, потерялась. «Те же чертежи, которые остались, на шесть поколений отстают от отраслевого стандарта», — сказал Ричард.

Minuteman III — самая старая ядерная МБР в мире. Одна из возможностей отказаться от программы GBSD для США — последовать примеру Англии и Франции, целиком отказавшись от ракет наземного базирования, ограничившись подводным и воздушным компонентами ядерной триады.