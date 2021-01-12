ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Так стары, что их создатели умерли». Байдена просят обновить арсенал ядерных ракет США

12.01.2021 16:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приход к власти в США демократов и администрации Джо Байдена может серьезно сказаться на американском ядерном арсенале. На обновление стратегических ядерных сил просто не хватит бюджета, пишет Military Watch.


Фото: military-today.com

При администрации Дональда Трампа военные расходы в США выросли, и в них был заложен, помимо прочего, амбициозный план заменить стоящие на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III. На сегодня это единственная ракета наземного базирования с большой дальностью действия в западных странах — но она стоит на вооружении уже полвека.

Стоимость замены «Минитменов» на более современные ракеты оценивается в 264 миллиона долларов. При этом срочность исполнения программы наземного стратегического сдерживания (GBSD) сравнительно невелика — так что ее могут «пустить под нож» одной из первых. История уже знает такие прецеденты: так, в годы президентства Барака Обамы свернули программу строительства тяжелых истребителей пятого поколения F-22 Raptor. В результате только четверть из первоначально запланированных машин вступила в строй.

В ответ на информации о возможном свертывании программы GBSD командующий Стратегическим командованием Соединенных Штатов Чарльз А. Ричард заявил, что она крайне важна. «Вы не можете продлить жизнь Minuteman III», — заявил он.

Напомним, что «Минитмен 3» основаны на конструкции ракет «Минитмен 1» — первая модель пошла на вооружение в 1962 году, третья в 1970. Ричард отметил, что ракеты уже настолько устарели, что их конструкторы успели умереть, а некоторая необходимая техдокументация, возможно, потерялась. «Те же чертежи, которые остались, на шесть поколений отстают от отраслевого стандарта», — сказал Ричард.

Minuteman III — самая старая ядерная МБР в мире. Одна из возможностей отказаться от программы GBSD для США — последовать примеру Англии и Франции, целиком отказавшись от ракет наземного базирования, ограничившись подводным и воздушным компонентами ядерной триады.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Оперативники смогут легально получать удаленный доступ к компьютерам граждан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by