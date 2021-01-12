Кибермошенника, пугавшего белорусов штрафом за просмотр порно, осудили в России

Источник материала: Tut.by

Белорусы совместно с коллегами из России помогли привлечь к уголовной ответственности кибермошенника. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



Фото: Markus Spiske / Unsplash

Генеральная прокуратура Беларуси в ходе проверки в 2018 году установила, что подразделение Следственного комитета не приняло необходимых мер по привлечению к уголовной ответственности гражданина Российской Федерации Р., обвиняемого в совершении на территории Беларуси кибермошенничества.

Этот Р. действовал в составе группы. Он блокировал при помощи специальной техники компьютеры и мобильные телефоны потерпевших. Затем поверх всех приложений жертвы появлялась надпись, что якобы МВД наложило на него или нее административное взыскание в виде штрафа за просмотр и хранение порнографии. Одновременно потерпевшим предлагалось перечислить деньги на указанный мошенниками абонентский номер.

После совершения преступления Р. вернулся домой в Россию, откуда не подлежал выдаче как гражданин другой страны.

«Несмотря на наличие оснований и возможности направления компетентным органам России международно-правового поручения об осуществлении уголовного преследования Р., соответствующее решение следственным подразделением своевременно принято не было», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Поэтому Генпрокуратура отменила постановление о приостановлении предварительного следствия и направила в адрес руководства СК требование об устранении нарушений законодательства. Как итог — материалы уголовного дела вместе с поручением об осуществлении уголовного преследования Р. были переданы российской стороне.

По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации Р. был осужден в 2020 году за совершение преступлений на территории Беларуси. Урайский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры дал ему два года лишения свободы.

Напомним, что мошенники пугают белорусов штрафами за порнографию с 2014 года . Сначала сообщение «от МВД» приходило на экраны персональных компьютеров, после блокировать начали смартфоны . В 2016-м появилась вариация с сообщением «от КГБ». В общей сложности «штрафы» заплатило более тысячи человек .

В 2016 году под стражу заключили троих безработных россиян, которые зарабатывали с помощью блокировщика. В апреле 2017 года был вынесен приговор четверым белорусам, которые блокировщик разработали. Молодые люди получили сроки от 3 лет ограничения свободы до 8,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, правоохранительные органы никогда не взимают штрафы через интернет. Кроме того, просмотр порнографии в нашей стране не является наказуемым действием — незаконно только изготовление и распространение порнографических материалов. А вот добавление порнографии на страницу в соцсети является преступлением , как и раздача материалов для взрослых через файлообменник.