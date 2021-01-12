﻿ Акция «Наши дети» за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акция «Наши дети» за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране

12.01.2021 16:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Акция «Наши дети» за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране

Пандемия – не помеха для добрых дел! Сегодня подвели предварительные итоги благотворительной новогодней акции «Наши дети». 25-я, юбилейная акция за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране. Не было ни одного детского сада, школы и даже вуза, где бы ни прошли новогодние торжества с подарками и представлениями. 

В этот раз из-за пандемии благотворительный марафон впервые проходил и онлайн. Сюрпризом стали и региональные молодежные балы для студентов и учащихся. 

Кульминацией акции «Наши дети» стала главная ёлка страны с участием Президента, куда пригласили почти две с половиной тысячи ребят – победителей олимпиад, спортивных соревнований, детей-сирот. И всё же последние аккорды не означают, что марафон завершён. За месяц на подарки малышам удалось собрать свыше миллиона рублей. Приобретённые за эти деньги спортивное оборудование и инвентарь в ближайшее время передадут в сельские школы.

 Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пандемия – не помеха для добрых дел! Сегодня подвели предварительные итоги благотворительной новогодней акции «Наши дети». 25-я, юбилейная акция за месяц охватила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by