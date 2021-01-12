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Акция «Наши дети» за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране
Источник материала: ОНТ
Пандемия – не помеха для добрых дел! Сегодня подвели предварительные итоги благотворительной новогодней акции «Наши дети». 25-я, юбилейная акция за месяц охватила более 800 тысяч детей по всей стране. Не было ни одного детского сада, школы и даже вуза, где бы ни прошли новогодние торжества с подарками и представлениями.
В этот раз из-за пандемии благотворительный марафон впервые проходил и онлайн. Сюрпризом стали и региональные молодежные балы для студентов и учащихся.
Кульминацией акции «Наши дети» стала главная ёлка страны с участием Президента, куда пригласили почти две с половиной тысячи ребят – победителей олимпиад, спортивных соревнований, детей-сирот. И всё же последние аккорды не означают, что марафон завершён. За месяц на подарки малышам удалось собрать свыше миллиона рублей. Приобретённые за эти деньги спортивное оборудование и инвентарь в ближайшее время передадут в сельские школы.
Фото: БЕЛТА
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Пандемия – не помеха для добрых дел! Сегодня подвели предварительные итоги благотворительной новогодней акции «Наши дети». 25-я, юбилейная акция за месяц охватила...
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